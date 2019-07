Scoperti nuovi vulcani sottomarini a pochi km dalle coste della Sicilia

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) I fondali che circondano la nostra penisola riservano ancora molte sorprese: una nuova ricerca ha infatti individuato una serie dichilometrisud–occidentale,nel corso di due campagne geofisiche condotte a bordonave da ricerca Ogs Explora. Grazie alle mappe batimetriche ad alta risoluzione e alle prospezioni sismiche e magnetiche, i ricercatori dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Ogs) hanno ricostruito in dettaglio la morfologia del fondo marino, individuando per la prima volta tree confermando le precedenti ipotesi riguardo all’esistenza di altri tre. “Tutti iche abbiamo rilevato sono localizzati entro 22 chilometri; uno in particolare si trova a soli 7 km da Capo Granitola” spiega Emanuele Lodolo, ricercatore di Ogs. Isi trovano a ...

