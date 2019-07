Scontro sulla giustizia | resa dei conti M5s-Lega | Cdm avanti tra sospensioni e

Consiglio dei ministri sospeso dopo 5 minuti : sulla giustizia è Scontro Salvini-Di Maio : A Palazzo Chigi si doveva discutere del testo del Guardasigilli Bonafede. Tensioni anche sulla Tav: depositato al Senato il testo M5S contro l’Alta velocità

Scontro Salvini-Di Maio sulla giustizia : «Riforma Bonafede è acqua fresca» «È epocale - nessuno la fermi» : A Palazzo Chigi si discuterà del testo del Guardasigilli Bonafede, che lancia una stoccata al vicepremier leghista: «Parliamo in Consiglio dei ministri non su Facebook». Tensioni anche sulla Tav: depositato al Senato il testo M5S contro l’Alta velocità

Bologna - Scontro fra tre camion sulla A14 : due prendono fuoco. Morto un autista. FOTO : Bologna, scontro fra tre camion sulla A14: due prendono fuoco. Morto un autista. FOTO L'incidente è avvenuto vicino a Borgo Panigale. Da quanto si apprende ci sarebbero diversi feriti. Sul posto si è alzata una colonna di fumo visibile anche da lontano. L'autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi di ...

Lo Scontro nel governo sulla Tav non era mai stato così acceso : Lega e 5 stelle al duello sulla Tav. Il movimento ribadisce la sua contrarietà e promette che in Parlamento si opporrà a un'opera che definisce "inutile, antistorica, dannosa", e lo scontro tra i soci di maggioranza si fa via via più aspro con i toni che si avvicinano sempre più a quelli di una sfida. Durissimo il commento della Lega al post pubblicato sul Blog delle stelle. Il Carroccio affida la risposta ai capigruppo di ...

Nuovo Scontro sulla Manovra - Salvini : "Serve choc fiscale" : "Nel 2020 sarà un deficit molto contenuto, quello che serve all'economia italiana". Con queste parole pronunciate durante un'intervista a Sky Tg 24 il Ministro Tria ha riacceso le polemiche con la Lega, che continua a sostenere l'intenzione di voler operare uno "choc fiscale" abbandonando la prudenza.Tria non ha escluso la Flat Tax, ma ha parlato di un cambiamento graduale perché per attuarla andrebbero cancellate alcune agevolazioni fiscali ...

Governo - crisi lontana (per ora) ma sulla manovra lo Scontro è già "totale" : Salvini contro Tria sulla manovra: "Se il ministro dell'Economia pensa di fare una manovra da robetta non sarà il nostro...

Scontro tra quattro veicoli - disagi al traffico sulla Pontina : Roma – sulla strada statale 148 Pontina si segnalano code in uscita da Roma (direzione Latina) a causa di un incidente all’altezza dello svincolo Pratica di Mare/Torvajanica (km 20,600). L’incidente ha coinvolto quattro vetture. Il personale Anas e’ intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilita’ appena possibile. L'articolo Scontro tra quattro veicoli, disagi al traffico sulla Pontina proviene da ...

Lecce - violento Scontro sulla strada provinciale : muore un 52enne : Un bruttissimo incidente stradale si è verificato ieri, nel primo pomeriggio, in provincia di Lecce, precisamente sulla strada provinciale che collega Taviano a Casarano, due paesini dell'hinterland. Per cause ancora tutte ancora in corso di accertamento due veicoli, una Fiat Palio, condotta da un 52enne, Lorenzo Abatelillo, e una Opel Zafira, alla cui guida c'era un ragazzo di 27 anni che stava andando al lavoro, si sono scontrate. Ad avere la ...