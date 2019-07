Sassuolo | azienda fallisce | il sindaco della Lega propone di ricollocare gli operai in

Fonte : repubblica

(Di mercoledì 31 luglio 2019) A casa 54 dipendenti. La Fiom: "Mai vista una cosa del genere". Il primo cittadino: "E' solo una possibilità su base volontaria fra tante altre che abbiamo studiato. Anche io ero pronto ad andare nel Tennessee"

