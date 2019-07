Sanità | medici aggrediti | Ordine Palermo ' arresto immediato | ministro acceleri iter ddl'

Sanità : a Palermo il primo elenco di medici esperti in flebologia (2) : (AdnKronos) - La richiesta di istituzione dell’ elenco presso l’Ordine dei medici di Palermo è stata presentata dal responsabile per la Sicilia della Sif, Società italiana di flebologia , Edmondo Palmeri, medico chirurgo specialista in chirurgia vascolare e oggi membro della Commissione. "Negli ultimi

Sanità : Zaia - 'in Veneto mancano 1380 medici - servono risorse per poterli pagare di più' : Padova, 16 lug. (AdnKronos) - "Abbiamo il grosso problema della mancanza di medici: per in Veneto stiamo parlando di 1.380 medici che mancano. Nell'ultimo concorso per i posti in pronto soccorso abbiamo bandito un concorso per 81 posti, e si sono presentati in tre". Lo ha sottolineato il presidente