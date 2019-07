Sanità | lotta alle liste d’attesa | quattro Regioni ancora senza piano

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Ladi attesaal palo in alcune. “A distanza di oltre 5 mesi dall’approvazione del nuovonazionaled’attesa (2019-2021), sono 4 leche non hannoadottato un proprioregionale di governo delledi attesa: Provincia di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Basilicata, Sardegna“. E’ la fotografia scattata da Tonino Aceti, portavoce della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), che analizza lo stato dell’arte del nuovonazionale, varato a febbraio di quest’anno e che avrebbe già dovuto raggiungere a livello die aziende una serie di tappe operative. “Friuli-Venezia Giulia e Provincia di Bolzano, non hanno neanche recepito formalmente l’intesa Stato. La tempistica per il solo recepimento formale dell’Intesa da parte ...

