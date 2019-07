Sanità | Asp Trapani | da oggi visite specialistiche si prenotano in farmacia

Sanità : violenza su medici e operatori - all'Asp di Catania un gruppo di prevenzione : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - Un gruppo di prevenzione degli atti di violenza nei confronti degli operatori sanitari. A istituirlo è stato il direttore generale dell’Asp di Catania Maurizio Lanza. Il gruppo, presieduto dal manager dell’Azienda sanitaria catanese, si occuperà di individuare le situa

Sanità : violenza su medici e operatori - all’Asp di Catania un gruppo di prevenzione : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) – Un gruppo di prevenzione degli atti di violenza nei confronti degli operatori sanitari. A istituirlo è stato il direttore generale dell’Asp di Catania Maurizio Lanza. Il gruppo, presieduto dal manager dell’Azienda sanitaria catanese, si occuperà di individuare le situazioni operative, esistenti o potenziali, che aumentano la probabilità d’insorgenza di episodi di aggressione; analizzare i ...

Asp garantisce : a Vittoria nessuna emergenza sanitaria : A Vittoria non esiste alcuna emergenza sanitaria legata alla presenza di rifiuti sul territorio. Lo assicura l'Asp di Ragusa

Sanità : precari Asp Palermo in piazza per stabilizzazione : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - precari Asp in piazza domani, mercoledì 26 giugno, a Palermo. Il personale contrattista dell'Azienda del capoluogo siciliano manifesterà, dalle 12 alle 18, dinanzi la sede dell'assessorato regionale alla Salute in piazza Ottavio Zino "per sollecitare l’emanazione di un

Aeronautica Militare : due trasporti sanitari d’urgenza in poche ore - tra cui un neonato in pericolo di vita : L’Aeronautica Militare ha effettuato due trasporti sanitari d’urgenza tra il 18 ed il 19 giugno. Il primo volo si è concluso ieri intorno alle 18:00 ed ha consentito il trasporto urgente da Cagliari a Ciampino di un neonato di pochi giorni, per il quale si è reso necessario un intervento specialistico presso l’Ospedale pediatrico ”Bambino Gesù” di Roma. La richiesta, come previsto dalle procedure di urgenza per questo tipo di trasporti, è ...

Sanità - si ricompatta il fronte sindacale in seno all'Asp di Ragusa : Sanità, si ricompatta il fronte sindacale in seno all’Asp di Ragusa. Riunione nella sede della Cisl Fp, in piazza Ancione a Ragusa

Sanità : precari Asp Palermo - 'incontro in assessorato o sarà sciopero' (2) : (AdnKronos) - "Anche la manager dell’Asp Daniela Faraoni - aggiunge - si era impegnata, ai fini dell’applicazione della legge di stabilità nazionale, ad inviare apposita nota all’assessorato regionale alla Salute per valutare l’opportunità di sospendere eventuali procedure concorsuali indette da alt