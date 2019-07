Salvini su Facebook | Cinque paesi europei e la Cei si faranno carico dei 116

Facebook conferma : nessun post della pagina “Lega – Salvini premier” è stato rimosso : Un post sarebbe stato effettivamente cancellato, ma non era stato pubblicato dagli amministratori della pagina Facebook della Lega. Il social network di Mark Zuckerberg, chiarisce: "Il post che commetteva violazioni era stato effettuato da un altro utente sulla pagina". La notizia di alcuni post rimossi per "incitamento all'odio" era stata già smentita in giornata anche dalla Lega.Continua a leggere

Matteo Renzi - la diretta Facebook : sfregia Salvini - massacra il Pd. Ultimo atto prima dell'addio? : Zittito dal Pd. Matteo Renzi voleva parlare in aula al Senato nel giorno dell'intervento di Giuseppe Conte sull'inchiesta sui fondi russi alla Lega. Ma il suo partito non glielo ha permesso. Dunque, l'ex premier ha imbastito una diretta video: "Ecco cosa avrei detto oggi a Salvini se mi avessero per

Il fumettista Sio denuncia : “Io censurato da Facebook - mentre Salvini può insultare” : Il disegnatore Sio, inventore delle strisce "Scottecs", stamattina ha postato una vignetta contro il razzismo, che l'algoritmo del social network ha rimosso perché "offensivo e incitante all'odio". Subito dopo il disegnatore ha postato una seconda vignetta, dove al posto del migrante ha inserito un robot pieno di succo di pomodoro.Continua a leggere

Carola Rackete querela Matteo Salvini : “Chiudere i profili Twitter e Facebook - istigano a delinquere” : Chiudere i profili Twitter e Facebook di Matteo Salvini perché “istigano a delinquere“. Lo chiedono i legali di Carola Rackete nell’esposto che presenteranno il 12 luglio contro il ministro dell’Interno. Gli avvocati della capitana della Sea Watch 3, la nave della ong tedesca che ha salvato 42 migranti in acque libiche e li ha portati a Lampedusa forzando il blocco italiano, affermano che “le esternazioni che qui si ...

Sul profilo Facebook di Matteo Salvini non si può scrivere "49 milioni" : Se provate a scrivere “49 milioni” sui commenti della pagina Facebook di Matteo Salvini, il vostro commento non sarà pubblicato. Finirà automaticamente in blacklist e verrà cerchiato di rosso. Lo ha provato Massimo Mantellini, esperto di tecnologia, cercando di usare i termini sotto una diretta del ministro degli Interni.I 49 milioni sono l’ammontare del denaro pubblico incassato grazie a una truffa sui ...

