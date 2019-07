Salute del cuore | la prevenzione inizia durante l’infanzia

Epatite e curcuma - il Ministero della Salute esclude correlazione : Epatiti e curcuma, il Ministero della Salute fa chiarezza. I casi registrati da pazienti che avevano assunto integratori sarebbero legati a patologie

Marvin Sordell - l’addio al calcio dell’attaccante 28enne : “Le pressioni - troppo razzismo e bullismo. Dannoso per la mia Salute mentale” : Forte in area di rigore, troppo fragile fuori. E alla fine quella fragilità ha prevalso anche sulla gioia di un gol: si è ritirato a soli 28 anni, Marvin Sordell, attaccante inglese del Burton Albion (League One), con una discreta carriera alle spalle tra Fulham, Watford e nazionale inglese, in particolare Under 21. Ululati razzisti e atti di bullismo hanno contribuito a far maturare in Sordell la decisione di abbandonare il calcio, come ha ...

Allergeni non dichiarati - Ministero della Salute richiama il miglio decorticato : Questa volta tocca al miglio decorticato soffiato Vivibio a causa della possibile presenza di Allergeni non dichiarati. L’azienda ha fatto già sapere di aver avvisato le Autorità Sanitarie competenti e tutti i punti vendita che hanno acquistato il prodotto.Continua a leggere

Virus West Nile - è allarme anche in Italia : attenzione alle zanzare - i consigli del Ministero della Salute : Alcune specie di zanzara, anche in Italia, possono trasmettere malattie. Il Virus West Nile, ad esempio, viene trasmesso attraverso la puntura di zanzare del genere Culex, comuni nel nostro territorio. anche se l’80% delle persone che contraggono l’infezione non sviluppa alcun sintomo, in rari casi si può manifestare una forma neurologica grave, a volte mortale, soprattutto negli anziani e nelle persone con disturbi immunitari. Lo ...

Ritiro protesi al seno Allergan per rischio tumori rari : il ministero della Salute raccomanda controlli regolari : Dopo il Ritiro dal mercato mondiale delle protesi al seno ruvide Allergan per l’aumento del rischio di alcuni tumori rari, annunciato due giorni fa dall’azienda, il ministero della salute ribadisce alcune raccomandazioni a partire dall’importanza “per tutte le pazienti con qualsiasi tipo di protesi mammarie (sia a superficie liscia, che micro/macrotesturizzata o ricoperta in poliuretano) e fabbricata da qualsiasi ditta ...

Cambiamenti dell’ecosistema e inquinamento ambientale : a rischio la Salute dei pinguini : La salute dei pinguini è messa a rischio dai Cambiamenti dell’ecosistema e dall’inquinamento ambientale. E’ quello che emerge da uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Siena e del Museo Nazionale dell’Antartide in collaborazione con l’Università di Plymouth (UK), appena pubblicato sulla rivista “Polar Biology”. La ricerca, svolta nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, dal titolo “Conservazione ...

Salute : obesità o sovrappeso a 60 anni accelerano l’invecchiamento del cervello di 10 anni : Avere un giro vita più ampio e un indice di massa corporea (Bmi) elevato a 60 anni d’età può accelerare l’invecchiamento cerebrale di almeno 10 anni. Lo ha scoperto un gruppo di ricercatori dell’Università di Miami in uno studio pubblicato sulla rivista Naurology. “Le persone con una vita più grande e un indice di massa corporea più elevato avevano maggiori probabilità di presentare un assottigliamento nell’area ...

Rischio Listeria. Salame richiamato dal Ministero della Salute : “Non mangiatelo” : Avviso di richiamo da parte del Ministero della Salute: è stato ritirato un lotto di Salame per la presenza di listeria monocytogenes. Il Salame richiamato è stato prodotto dal Salumificio Bianco Angelo Snc nello stabilimento di via Roma 14 a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso (marchio di identificazione: IT 9-367/L CE).Continua a leggere

Blitz sul molo di Bari : multe e sequestri per il pesce 'non a norma'. Decaro : "La Salute vale più della tradizione" : E' uno degli scorci più fotografati di Bari ma il pesce era in condizioni pessime: 17 multe e 300 chili sequestrati. Il sindaco ai pescivendoli: "Creiamo un mercato idoneo"

Caldo - l’allarme del Ministero della Salute : domani bollino rosso in 5 città italiane e giovedì sarà peggio : domani bollino rosso in 5 città italiane. Secondo l’ultimo bollettino delle ondate di calore diffuso online dal Ministero della Salute, domani – 24 luglio – si prospetta una giornata da allerta di livello 3 (‘bollino rosso’) a Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Torino. Sempre domani l’allerta di livello 2 (‘bollino arancione’) è stata emanata per Bologna, Frosinone, Genova, Milano, Pescara Rieti, ...

Vaccini - Ministero della Salute : coperture aumentate nel 2018 ma il morbillo preoccupa ancora : Risultano aumentate, nel 2018, le coperture vaccinali dei bambini e degli adolescenti in Italia rispetto al 2017. Ma continua a destare preoccupazione il mancato raggiungimento dell’obiettivo del 95% per la vaccinazione contro morbillo–parotite–rosolia, in tutte le fasce d’età considerate, nonostante il trend in aumento registrato. È quanto risulta dai dati 2018, elaborati dalla Direzione generale della prevenzione ...

Depilazione delle parti intime - ecco a quale grave rischio di Salute ti esponi : È una pratica sempre più diffusa, e sono sempre di più le donne che la scelgono. La Depilazione totale del pube, delle grandi labbra e del perineo, è diventata una vera mania, una drastica scelta per eliminare ogni singolo pelo, eseguita per piacere di più al propio partner, per poter indossare cost

Salute : lo zucchero provoca una delle patologie più comuni al mondo : La carie dentaria è tra le patologie più comuni al mondo ormai: a fare luce sui problemi globali di Salute pubblica legati alle patologie orali è stata una ricerca guidata da Marco Peres del Menzies Health Institute di Brisbane, secondo cui la carie negli adulti colpisce oltre un terzo (34,1%) della popolazione mondiale. “Se parliamo di cure dentarie, dobbiamo parlare di zucchero, e le bibite sono la maggior fonte nella dieta ...

Possibile rischio microbiologico - il Ministero della Salute ritira prodotto alimentare dal mercato : Possibile rischio microbiologico: prodotto alimentare subito ritirato dal mercato. La nuova allerta arriva dal sito del Ministero della Salute che, attraverso la sezione del proprio sito dedicata agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, ha pubblicato l’avviso di ritiro a scopo precauzionale per una Possibile contaminazione microbiologica. Il prodotto alimentare in questione è un lotto di bocconcini ...