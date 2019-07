Russia | influencer di 24 anni trovata morta in casa a Mosca | il corpo era in una valigia

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Non avevano più sue notizie da alcuni giorni e così, venerdì scorso, i genitori di Ekaterina Karaglanova si sono recati nellache la ragazza aveva preso in affitto in un quartiere della zona ovest di. Hanno preteso dal proprietario di poter entrare nell’abitazione e lì hanno fatto la sconcertante scoperta: il cadavere della 24enne si trovava nel corridoio riposto in una. Secondo quanto riportato dal Messaggero la giovane era nuda, con indosso solo una giarrettiera, e presentava diverse ferite da taglio tra cui una alla gola che con ogni probabilità ne ha causato la morte. La notizia del delitto, resa pubblica solamente poche ore fa, ha destato molto scalpore perché Ekaterina era un’con circa 90mila followers che la seguivano sul suo profilo di Instagram, katti loves life, nel quale postava immagini dei suoi numerosi viaggi in giro per il mondo. Non si ...

