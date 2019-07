Fonte : ilpost

(Di mercoledì 31 luglio 2019), ex CEO dell’azienda automobilistica, èin Germania per frode: è accusato di aver cercato di ottenere false certificazioni e di aver messo in atto pratiche pubblicitarie scorrette che hanno a che fare con il“dieselgate”, lo

ilpost : Rupert Stadler, ex CEO di Audi, è stato incriminato in relazione al cosiddetto “dieselgate” - enricoparenti2 : Dieselgate: rinviato a giudizio l'ex ad di Audi Rupert Stadler - bizcommunityit : Dieselgate, accusa di frode per l'ex Ceo di Audi Rupert Stadler #CEO -