Rugby | Coppa del Mondo 2019 | Tommaso Castello non recupera dall’infortunio ed è costretto

Fonte : oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2019) La Nazionale Italiana didovrà fare a meno dinelladel, che andrà in scena a settembre. Il capitano delle Zebre non riuscirà infatti a completare in tempo il recuperoaccusato lo scorso marzo. Il trequarti genovese aveva subito la frattura del perone destro a Twickenham contro l’Inghilterra.proseguirà comunque nei prossimi mesi il percorso di riabilitazione con la franchigia federale. Queste le parole di, riportate dalla Fede: “Ilha formato il mio carattere e non sono abituato ad arrendermi, ma con meno di due mesi al debutto della Nazionale alladeldevo prendere atto che non sarà possibile dare alla Squadra il contributo che vorrei. LaWorld Cup rappresenta il sogno di ogni rugbista e non è facile dovervi dire addio ma, in questo momento, proseguire il recupero e tornare a ...

