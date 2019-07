Rugby – Brutte notizie per Tommaso Castello | il centro azzurro costretto a saltare i

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 31 luglio 2019)a dichiarare forfait: ilnon parteciperà ai Mondiali di2019 Ile capitano delle ZebreClub, 18 caps con la Nazionale Italiana, non proseguirà la preparazione allaWorld Cup 2019 del prossimo settembre. Il trequarti genovese non riuscirà a completare il processo di recupero per la rassegna iridata nei tempi utili a garantirne la disponibilità per i test del prossimo agosto e per la Coppa del Mondo e, nei mesi a venire, proseguirà con la franchigia federale il percorso di riabilitazione dalla frattura del perone destro subita il 9 marzo a Twickenham contro l’Inghilterra nella quarta giornata del Torneo. Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Squadra Nazionale, che ha lanciatosulla scena internazionale nel suo primo test-match alla guida dell’Italia nel giugno 2016 ...

