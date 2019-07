Roma | il Cinema America fa il pieno di sponsor

I Tulipani di Seta Nera sbarcano a L’Isola del Cinema di Roma : L’Isola del Cinema, Festival di Cinema e Cultura giunto alla 25^ edizione, che si svolge nell’incantevole location delL’Isola Tiberina di Roma, il prossimo 30 luglio dedicherà uno spazio ai Tulipani di Seta Nera, il Festival Internazionale di cortometraggi a tema dedicato al Cinema sociale. A partire dalle ore 21.45, presso lo spazio Schermo Tevere, Diego Righini e Pamela D’Amico introdurranno la proiezione dei corti vincitori della XII^ ...

Cinema per Roma - Zingaretti : auguro buon lavoro a Laura Delli Colli : Roma – “Tanti auguri di buon lavoro e complimenti a Laura Delli Colli, nominata Presidente della Fondazione Cinema per Roma. Una decisione che va in continuita’ con il lavoro svolto finora dalla Fondazione, del cui Cda Laura Delli Colli e’ membro dal 2015 e vicepresidente dallo scorso anno. Sono certo che anche grazie alla sua grande esperienza e professionalita’ continueremo a lavorare con grande spirito di ...

Fatebenefratelli : a Isola Cinema Roma per raccontare nascita : Roma – Serata aperta al pubblico dell’Ospedale Fatebenefratelli-Isola Tiberina all’Isola del Cinema – Spazio Tevere, mercoledi’ 24 luglio, ore 21.30, per parlare di nascita e genitorialita’, con la proiezione gratuita del film ‘Aprile’ di Nanni Moretti. L’Ospedale dell’Isola Tiberina – 4.000 parti registrati ogni anno e punto di riferimento per il territorio – ...

Alice nella Città. La bellezza che verrà con la Festa del Cinema di Roma : La bellezza del Cinema in tutte le sue forme, italiano come internazionale, dai lungometraggi ai film d’animazione, è il leit motiv su cui ha scelto di puntare Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma in programma dal 17 al 27 ottobre prossimi, “un’edizione che ha deciso di mettere sullo stesso piano la complessità e la leggerezza senza alcun tipo di disparità di ...

Due Amici - il cinema Romanticamente fuori tempo massimo di Louis Garrel : I Due Amici del titolo sono Clément (Vincent Macagne) e Abel (Louis Garrel). Non potrebbero essere più diversi: il primo è un folletto fragile e arruffato, lavora (si fa per dire) come comparsa cinematografica, d’una ipersensibilità che lo rende inadatto alla vita. Il secondo, benzinaio precario con velleità artistoidi, ha lo sguardo imbronciato e l’aria taciturna da bello e dannato, donnaiolo ed egoista, insomma il tipo d’uomo che riesce ...

Casting per produzioni cinematografiche di Coop Calabria e per un corto da girare a Roma : Sono attualmente aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di figure varie, di livello anche non professionistico, per la realizzazione di alcune importanti produzioni di carattere cinematografico di Coop Calabria Film. I prossimi Casting si svolgeranno nei pressi di Reggio Calabria. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di attrici, da parte di Patroclo Film, per realizzare un interessante cortometraggio le cui riprese verranno ...

Festa del cinema 2019 Roma : data - premi e anticipazioni. Quando inizia : Festa del cinema 2019 Roma: data, premi e anticipazioni. Quando inizia Torna, puntuale come sempre, la Festa del cinema di Roma, giunta ormai alla sua quattordicesima edizione. Le date si conoscono già: il festival si terrà dal 17 al 27 ottobre in pieno centro, con location principale l’auditorium Parco della Musica (sito a Viale Pietro de Coubertin 30). Ecco le prime anticipazioni su uno degli eventi più attesi dell’anno nella ...

Altro che prima gli italiani : nessun film italiano (per ora) alla Festa del cinema di Roma : Nella stessa giornata in cui la Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia annuncia che sarà una donna, la regista argentina Lucrecia Martel a presiedere la Giuria internazionale della 76ma edizione, dopo aver già annunciato che i Leoni d’Oro alla Carriera andranno a Julie Andrews e a Pedro Almodovar, Antonio Monda risponde dando qualche anticipazione di quella che sarà la “sua” Festa del ...

Alessandro Borghi sostiene i ragazzi del Cinema America a Roma e annuncia azioni contro gli aggressori : “Parassiti” (video) : Come tanti colleghi attori, registi, produttori, intellettuali e semplici appassionati di Cinema, anche Alessandro Borghi non ha fatto mancare il suo supporto ai ragazzi del Cinema America che ormai da anni portano in piazza San Cosimato a Trastevere, ogni estate, decine di film in proiezione gratuita e grandi artisti chiamati ad introdurli. Come vi abbiamo raccontato, era stato proprio Alessandro Borghi, insieme al resto del cast e al ...

È stata aggredita anche la ex compagna del presidente dell’associazione del “Cinema America” di Roma : Dopo l’aggressione dello scorso weekend a quattro ragazzi che indossavano delle t-shirt del “Cinema America”, un ex cinema abbandonato del quartiere Trastevere che da alcuni anni è stato occupato e rivitalizzato da un gruppo di ragazzi, è stata aggredita e

Cinema America - le immagini del pestaggio di Roma : Nel corso della giornata di ieri, personale della Digos della Questura di Roma ha identificato e denunciato 4 degli autori dell’aggressione avvenuta lo scorso 16 giugno a Trastevere, ai danni di alcuni giovani dell’Associazione Cinema America. Si tratta di appartenenti ai gruppi di destra di Blocco Studentesco e Casa Pound. (Lapresse) Redazione ?

Roma : Furlan - 'grave squallida aggressione a ragazza che sostiene Cinema America' : Roma, 19 giu. (AdnKronos) - "Un fatto grave e squallido l’aggressione ad una ragazza Romana che sostiene il Cinema America. La magistratura faccia subito chiarezza. Le istituzioni devono fermare questo clima di violenza e di intimidazione che si sta diffondendo nel paese". Lo scrive su twitter la se