Roma | a Santa Maria Maggiore torna il “Miracolo della Neve”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Il 5 agosto 2019 si terrà la 36ª edizione dello spettacolo di rievocazione ideato nel 1983 dall’architetto Cesare Esposito in ricordo di una tradizione devozionale molto cara aini: avrà luogo infatti la rievocazione storica del MiracoloMadonnaNeve. A mezzanotte la neve artificiale imbiancherà la cupolachiesa diLiberiana e piazza, sul Colle Esquilino. Secondo la tradizione, la notte tra il 4 ed il 5 agosto del 352 d. C. la Madonna apparve in sogno a un nobile patrizio e alla moglie, che non avendo figli, avevano deciso di far edificare una chiesa in suo nome e disse loro che un miracolo gli avrebbe indicato il luogo su cui costruirla. Anche papa Liberio fece lo stesso sogno e il giorno seguente, recatosi sull’Esquilino, lo trovò coperto di neve. Il Papa tracciò il perimetro dell’edificio e la chiesa fu ...

