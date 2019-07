Riparte la stagione di DAZN | si amplia l’offerta multisport

Chicago Fire - si Riparte : prima puntata della sesta stagione martedì 9 luglio - anticipazioni trama : La settimana precedente sono partite le nuove stagioni dei suoi spinoff ufficiali, ora tocca alla ‘serie madre’ debuttare in chiaro con la sesta stagione: Chicago Fire ricomincia martedì 9 luglio su Italia Uno dalle 21.25 in poi con un triplo appuntamento che va a comporre la prima puntata di questo nuovo corso. La serie, di cui è stata fatta anche una settima stagione già andata in onda negli USA e già vista anche da noi per chi ha ...

Chicago Fire - si Riparte : prima puntata della sesta stagione martedì 9 luglio - anticipazioni trama : La settimana precedente sono partite le nuove stagioni dei suoi spinoff ufficiali, ora tocca alla ‘serie madre’ debuttare in chiaro con la sesta stagione: Chicago Fire ricomincia martedì 9 luglio su Italia Uno dalle 21.25 in poi con un triplo appuntamento che va a comporre la prima puntata di questo nuovo corso. La serie, di cui è stata fatta anche una settima stagione già andata in onda negli USA e già vista anche da noi per chi ha ...