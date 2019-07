Riforma della Giustizia | Di Maio alla Lega | è ora di qualche sì

In Cdm Riforma light della giustizia - senza nodo intercettazioni e carriere : Matteo Salvini ci sarà. Questa volta il vicepremier leghista parteciperà al Consiglio dei ministri al fianco di Giulia Bongiorno, la delegata per la Lega sul tema della giustizia. Alla riunione per la prima volta sbarca la riforma che ha diviso il governo e che contiene interventi sul processo civile e penale, sull’ordinamento giudiziario, su eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e sul funzionamento del ...

Riforma della Giustizia in cdm il 31 luglio : ci sarà anche Salvini dopo le polemiche a distanza con Bonafede : Mercoledì 31 agosto, ore 15. La convocazione ufficiale ancora non c’è, ma secondo fonti del governo nella riunione del consiglio dei ministri in programma per domani arriverà un decreto sulla scuola e, soprattutto, la Riforma della Giustizia voluta dal Guardasigilli Bonafede, con il testo di ordinamento del processo civile e penale al centro del braccio di ferro tra M5S e Lega. Secondo quanto appreso dall’Ansa, alla riunione prenderà ...

Pd-M5s - i punti dell'inciucio : patrimoniale e Riforma della giustizia ultra-manettara : L'intesa tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio, rispettivamente leader di Pd e M5s, a Strasburgo ha compiuto un salto di qualità: entrambi hanno votato a favore di Ursula Von der Leyen alla guida della Commissione europea. Un'intesa da cui è derivata la bufera politica delle ultime ore che sta condu

Riforma giustizia sportiva - il Presidente della FIGC Gravina : “La responsabilità oggettiva? Un obbrobrio” : Il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina è intervenuto nella trasmissione “Sport Academy” su Radio Cusano Campus, esprimendo la propria opinione su alcuni temi di stretta attualità, connessi alle regole e al ripensamento di alcuni sentieri. La Riforma della giustizia sportiva è stata appena varata. “Sono soddisfatto anche se c’è molto lavoro da portare avanti: la certezza delle regole, tempi certi, nella loro ...

Riforma codice della strada - Simone Baldelli (Fi) : “Cittadini penalizzati dalla lobby delle multe” : La Riforma del codice della strada, approvata in commissione Trasporti alla Camera, non piace al deputato di Forza Italia Simone Baldelli. Intervistato da Fanpage.it spiega perché, a suo giudizio, questo provvedimento penalizzi i cittadini e li esponga a maggiori rischi. Baldelli mette sotto accusa la maggioranza M5s-Lega, parlando di "lobby trasversale delle multe".Continua a leggere

Riforma codice della strada - multa doppia per i passeggeri senza cintura o casco : si paga in due : La Riforma del codice della strada prevede alcune novità anche in tema di multe: una di queste riguarda i passeggeri che viaggiano in auto senza aver allacciato le cinture di sicurezza o in moto senza il casco. Le sanzioni verranno raddoppiate e se ne dovranno pagare due: una per il passeggero e una anche per il conducente.Continua a leggere

Palamara sospeso dal Csm - Bonafede presenta la Riforma della Giustizia : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede ha annunciato la presentazione di una riforma della Giustizia. Se ne parla da...

Codice della strada - arriva la Riforma : cosa cambia per le multe e quali vengono raddoppiate : La commissione Trasporti della Camera ha dato il via libera al progetto di riforma del Codice della strada. Tante le novità riguardanti le regole per automobilisti, motociclisti, ciclisti. cambiano gli importi di alcune multe, con sanzioni raddoppiate per alcune infrazioni. arriva anche una stretta sull'uso degli smartphone alla guida.Continua a leggere

Giustizia - la bozza della Riforma penale : “Termine indagine di sei mesi. Fino a 18 per i reati gravi. Sanzioni per pm inerti” : Sarà consentita solo una proroga del termine delle indagini preliminari: 6 mesi per tutti i tipi di reato. La novità è contenuta nella bozza sul processo penale, inserita nella complessiva riforma della Giustizia, che l’Ansa ha potuto visionare. Attualmente sono possibili tre proroghe, che possono portare a due anni la durata delle indagini preliminari anche per i reati più lievi. Con la riforma le inchieste sui reati puniti con la pena ...

Carola Rackete torna libera : il gip non convalida l'arresto. Salvini : «Urgente Riforma della magistratura» : La capitana Carola Rackete torna libera. Il gip di Agrigento, Alessandra Vella, non ha convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch escludendo il reato di resistenza e violenza a nave...

Dopo la controRiforma dei musei. Parla il sindaco di Firenze Dario Nardella : Roma. La riforma dei musei (via riorganizzazione approvata dal Consiglio dei ministri lo scorso 19 giugno) – anche detta, dai critici, “controriforma” rispetto a quella varata durante la precedente gestione Franceschini – non ha riscosso successo né sui territori né nel mondo dell’arte. Anzi. C’è ch

Riforma della giustizia e Csm - ora o mai più. Perché domani sarà troppo tardi : Abbiate (Bona)fede, la Riforma della giustizia e del Csm si farà. Il momento è propizio. D’altronde è da un anno che la si annuncia, tra un tavolo di concertazione e l’altro. Oggi, dopo lo scandalo Csm che ha fatto crollare ai minimi storici la fiducia degli italiani nella magistratura e dopo che per l’ennesima volta l’Italia si è classificata agli ultimi posti quanto a durata dei processi, vi è la consapevolezza che solo una autentica Riforma ...

Bonafede : Riforma della giustizia pronta entro dicembre : "Le parole del presidente Mattarella al Csm sono uno stimolo perche' le istituzioni compatte devono affrontare questa crisi di sistema

"Sarà il Governo a nominare il Direttorio". Lega e M5s presentano la Riforma della governance Bankitalia : Lega e Movimento 5 stelle hanno presentato in Senato un disegno di legge che rivoluziona le regole di nomina del governatore della Banca d’Italia, del direttore generale e dei vicedirettori e attribuisce al Parlamento il potere di modificarne lo statuto. Lo scrive la Reuters, che ha preso visione della proposta di legge già anticipata dal Messaggero tre giorni fa. Lo scopo è di attribuire al Governo e in parte al Parlamento ...