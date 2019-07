Riforma della giustizia | Consiglio dei ministri di nuovo sospeso dopo stop di due ore

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - scontro totale sulla Riforma della Giustizia. Riunione sospesa : E' stata subito sospesa la Riunione del Consiglio dei ministri sulla riforma della Giustizia per la necessità di sciogliere alcuni nodi del provvedimento. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte prima dell'incontro ha parlato con i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi di Maio proprio sulla rifo

La Riforma della giustizia di Alfonso Bonafede oggi in Cdm - Matteo Salvini : “È acqua” : La riforma della giustizia si prospetta come terreno di scontro fra le forze di governo, riunite oggi in Cdm per discutere il disegno di legge di Alfonso Bonafede. Un progetto che tocca i tempi dei processi, una riorganizzazione del Csm e la questione dei magistrati in politica. Nonostante alcune correzioni, la bozza non sembra piacere alla Lega.Continua a leggere

Salvini boccia la Riforma della giustizia di Bonafede : "E' acqua" : Matteo Salvini boccia la riforma della giustizia voluta del ministro grillino Alfonso Bonafede "Ci mette buona volontà, per carità" dice il leader leghista in diretta Facebook, ma "è acqua". Già a maggio i due erano arrivati allo scontro sul tema, quando il testo della riforna era arrivato sul tavolo degli esponenti leghisti nel governo. Le proposte erano state considerate irricevibili, troppo spostate a favore ...

Riforma della giustizia - Di Maio : “Dalla Lega troppi no” e Salvini : “È acqua - non è quello che gli italiani si aspettano” : Dopo le polemiche dei giorni scorsi un altro tema mette a confronto duramente i due vicepremier. “Sto sentendo troppi no dalla Lega, mi auguro che arrivi qualche sì” dice Luigi Di Maio, a margine dell’evento per i navigator ai giornalisti che gli chiedono se accetterà un’approvazione della Riforma della giustizia con la formula salvo intese. “È sicuramente una proposta che si deve approvare in consiglio dei ministri e non vedo ...

Riforma della Giustizia - Di Maio alla Lega : è ora di qualche sì : Il vicepremier rilancia le nuove norme promosse dal Guardasigilli pentastellato Alfonso Bonafede: «È una Riforma che aiuta le imprese, dimezza i tempi del processo civile, punisce i giudici che perdono tempo nelle procedure e consente di accelerare i processi di corruzione»

In Cdm Riforma light della giustizia - senza nodo intercettazioni e carriere : Matteo Salvini ci sarà. Questa volta il vicepremier leghista parteciperà al Consiglio dei ministri al fianco di Giulia Bongiorno, la delegata per la Lega sul tema della giustizia. Alla riunione per la prima volta sbarca la riforma che ha diviso il governo e che contiene interventi sul processo civile e penale, sull’ordinamento giudiziario, su eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e sul funzionamento del ...

Riforma della Giustizia in cdm il 31 luglio : ci sarà anche Salvini dopo le polemiche a distanza con Bonafede : Mercoledì 31 agosto, ore 15. La convocazione ufficiale ancora non c’è, ma secondo fonti del governo nella riunione del consiglio dei ministri in programma per domani arriverà un decreto sulla scuola e, soprattutto, la Riforma della Giustizia voluta dal Guardasigilli Bonafede, con il testo di ordinamento del processo civile e penale al centro del braccio di ferro tra M5S e Lega. Secondo quanto appreso dall’Ansa, alla riunione prenderà ...

Pd-M5s - i punti dell'inciucio : patrimoniale e Riforma della giustizia ultra-manettara : L'intesa tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio, rispettivamente leader di Pd e M5s, a Strasburgo ha compiuto un salto di qualità: entrambi hanno votato a favore di Ursula Von der Leyen alla guida della Commissione europea. Un'intesa da cui è derivata la bufera politica delle ultime ore che sta condu

Riforma giustizia sportiva - il Presidente della FIGC Gravina : “La responsabilità oggettiva? Un obbrobrio” : Il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina è intervenuto nella trasmissione “Sport Academy” su Radio Cusano Campus, esprimendo la propria opinione su alcuni temi di stretta attualità, connessi alle regole e al ripensamento di alcuni sentieri. La Riforma della giustizia sportiva è stata appena varata. “Sono soddisfatto anche se c’è molto lavoro da portare avanti: la certezza delle regole, tempi certi, nella loro ...

Riforma codice della strada - Simone Baldelli (Fi) : “Cittadini penalizzati dalla lobby delle multe” : La Riforma del codice della strada, approvata in commissione Trasporti alla Camera, non piace al deputato di Forza Italia Simone Baldelli. Intervistato da Fanpage.it spiega perché, a suo giudizio, questo provvedimento penalizzi i cittadini e li esponga a maggiori rischi. Baldelli mette sotto accusa la maggioranza M5s-Lega, parlando di "lobby trasversale delle multe".Continua a leggere

Riforma codice della strada - multa doppia per i passeggeri senza cintura o casco : si paga in due : La Riforma del codice della strada prevede alcune novità anche in tema di multe: una di queste riguarda i passeggeri che viaggiano in auto senza aver allacciato le cinture di sicurezza o in moto senza il casco. Le sanzioni verranno raddoppiate e se ne dovranno pagare due: una per il passeggero e una anche per il conducente.Continua a leggere

Palamara sospeso dal Csm - Bonafede presenta la Riforma della Giustizia : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede ha annunciato la presentazione di una riforma della Giustizia. Se ne parla da...