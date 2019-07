Regno Unito | la fake Brexit di Boris Johnson

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Appena eletto primo ministro,ha formato un governicchio, eliminando 17 ministri del precedente esecutivo e inzeppandolo di figure mediocrissime ma fedeli e stolidi pifferai del tafazzismo in salsa anglosassone conosciuto comenei migliori pub delle isole britanniche. Ovviamente la scadenza del 31 ottobre rende inutile qualsiasi negoziato: un eventuale nuovo accordo (che peraltro l’Ue al momento non ha alcuna intenzione di concedere) dovrebbe essere ratificato dai restanti 27 membri della Ue. E se non bastasse, nel Parlamento di Sua Maestà Britannica non esiste alcuna maggioranza in favore di una no-dealcome prova la lunga serie di umilianti sconfitte che hanno scarnificato politicamente Theresa May, Quindi la farsa ad alto tasso alcolico che si continua a recitare dalle parti di Downing Street e di Westminster si arricchirà di nuove becere gag e di un ...

Einaudieditore : Il CWA Daggers è il premio più importante del Regno Unito per la letteratura noir. L'ESTATE FREDDA (The Cold Summer… - Linkiesta : Ha manipolato l’opinione pubblica, ha venduto un’immagine dell’Europa contraria agli interessi inglesi, ha esaltato… - Linkiesta : Inghilterra, Irlanda e Scozia hanno dichiarato emergenza climatica. Mentre in Italia facciamo i conti con la totale… -