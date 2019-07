Reggio Calabria | donna uccisa a coltellate durante un tentativo di rapina

Reggio Calabria - titolare di una tabaccheria uccisa a coltellate : La donna, 66 anni, è stata colpita nell'androne del palazzo in cui viveva. Potrebbe aver sorpreso qualcuno che tentava di introdursi nel suo negozio, comunicante con il palazzo

Tabaccaia uccisa in androne edificio a Reggio Calabria - forse tentata rapina : Colpita con diverse coltellate, sferrate con "particolare violenza". E' morta cosi' una donna di 66 anni, Mariella Rota, uccisa nell'androne del palazzo in cui abitava e da cui si accede anche al negozio di tabacchi di cui era proprietaria. Un omicidio, e' la prima ipotesi degli investigatori, che potrebbe essere maturato nel corso di un tentativo di rapina. Teatro del delitto un palazzo di via Melacrino, a poca distanza da piazza De Nava, nel ...

Reggio Calabria - tabaccaia uccisa con un’arma da taglio nell’androne del suo palazzo : aveva subito minacce e tentativi di rapina : È stata uccisa in pieno giorno nell’androne del palazzo in cui abitava, nel centro di Reggio Calabria. La vittima è Mariella Rota, tabaccaia di 66 anni, colpita con un’arma da taglio probabilmente da due uomini. Secondo una prima ricostruzione, la donna ha sorpreso i due mentre, poco prima delle 16 di martedì, stavano cercando di introdursi nella tabaccheria di via Melacrino dall’ingresso sul retro che dà sull’androne ...

A Reggio Calabria una via dedicata a Camilleri : Emanuela Carucci Reggio Calabria intitola una piazza in onore di Andrea Camilleri. La decisione del sindaco Giuseppe Falcomatà e la commissione Toponomastica L'Amministrazione comunale di Reggio Calabria, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, attraverso la commissione Toponomastica e il presidente Giuseppe Cantarella, ha aderito alla petizione - rilanciata su scala nazionale dall'associazione Articolo21 e pubblicata sul sito ...

Reggio Calabria - “lacerazioni e aborti senza consenso” : condannati primario e 8 medici degli ospedali Riuniti. Tre assolti : Regge l’impianto accusatorio nel processo “Mala Sanitas”. Al termine di una lunga camera di consiglio, il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato ginecologi, anestesisti e ostetriche dell’ospedale Bianchi-Melacrino-Morelli. Tutti erano stati coinvolti nell’inchiesta del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza che, nell’aprile 2016, aveva provocato un terremoto nell’azienda ospedaliera reggina con l’arresto di 4 medici e altri 7 ...

Reggio Calabria - stranieri strappano la collana d'oro ad un' anziana : Salvatore Di Stefano I 3 uomini, due romeni ed un bulgaro, sono scappati a bordo della loro auto dopo il furto, ma l'azione congiunta di carabinieri e polizia ha permesso di assicurare alla giustizia i rapinatori Tre cittadini stranieri sono stati arrestati lo scorso sabato con l'accusa di rapina impropria, aggravata poichè compiuta ai danni di un'anziana signora. I tre uomini, due romeni ed un bulgaro, si sono avvicinati all'anziana ...

Migranti - a Reggio Calabria sbarcano 42 iraniani e iracheni : arrestati 2 scafisti russi : Due presunti scafisti russi sono stati arrestati mentre fuggivano sulla strada statale 106 Jonica, accusati di essere responsabili dello sbarco clandestino di 42 Migranti iraniani e iracheni a Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria. Sembra che la barca a vela, una 15 metri battente bandiera tedesca e presumibilmente rubata, provenisse dalla Turchia, da dove era partita una settimana fa. A bordo c’erano 32 uomini, 4 donne e 6 ...

Reggio Calabria - “Estate sicura” 2019 : educazione alla rianimazione in spiaggia : Più sicurezza per residenti e turisti, maggiore formazione sanitaria: a questo scopo, l’Ordine degli infermieri (Opi) di Reggio Calabria ha elaborato e finanziato anche per il 2019 il progetto Estate sicura. In occasione di due domeniche estive, il 21 luglio (dalle 10 alle 12, al lido “Paralia 3M” di Melito Porto Salvo) e il 5 agosto (dalle 10 alle 12 nella spiaggia di Marina Grande, a Scilla), gli infermieri professionali dell’Opi saranno a ...

Blitz della polizia fra Reggio Calabria e Canada : 14 arresti : In una operazione internazionale la polizia di Stato di Reggio Calabria, coordinata dalla Dda, ha arrestato 14 persone affiliate alla n'drina Muià, federata alla potente cosca Commisso di Siderno. Fra i reati contestati, a vario titolo, associazione mafiosa transnazionale ed armata, porto e detenzione illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori, esercizio abusivo del credito, usura e favoreggiamento personale, con l'aggravante del ...

'ndrangheta - fermata cosca vicina ai Commisso/ 14 arresti a Reggio Calabria : 'ndrangheta, fermata cosca vicina ai Commisso: 14 persone sono state arrestate stamane a Reggio Calabria, accusate di associazione mafiosa