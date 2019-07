Rai | il gran rifiuto di Antonella Clerici a Miss Italia | il caso si complica | che fine

GeRaint Thomas : ‘Sono deluso anche se il secondo posto è ancora un grande risultato’ : Proprio nell'edizione in cui è stato messo più in difficoltà il Team Ineos ha centrato il più grande dei risultati al Tour de France, la doppietta con il primo e secondo posto finale di Egan Bernal e Geraint Thomas. Nella decennale storia della Sky, di cui il Team Ineos è la naturale prosecuzione, solo nel 2012 la classifica finale aveva visto un epilogo analogo con Wiggins e Froome alle prime due piazze. Se allora la corsa era stata dominata in ...

Non disturbare - Giancarlo Magalli e il gran rifiuto in Rai : Paola Perego ha ospitato Giancarlo Magalli nel suo programma Non disturbare, in onda su Rai1. Il presentatore, tornato in questi giorni alla ribalta per gli attriti con Adriana Volpe, sua ex collega, si è raccontato con simpatia, svelando anche qualche inedito retroscena. Tra scherzi telefonici tent

Caterina la grande - ecco il tRailer della miniserie con Helen Mirren : http://www.youtube.com/watch?v=MrejO3JJY8A Non accenna a fermarsi l’interesse per la produzione seriale occidentale nei confronti della storia russa: dopo l’exploit di Chernobyl, un altra miniserie, sempre prodotta congiuntamente da Hbo e Sky, andrà indietro nel tempo fino ai tempi di una delle più grandi sovrane che la Russia imperiale abbia mai avuto. Coi suoi quattro episodi, infatti, Caterina la grande esplorerà la vita della ...

Mediaset - Adriana Volpe si vendica con la Rai : in pole position per il Grande Fratello : Secondo il sito TvBlog, per la quarta edizione del Grande Fratello Vip – la prima senza Ilary Blasi – avrebbero sostenuto il provino la modella Fernanda Lessa, la soubrette Claudia Galanti, la ballerina Matilde Brandi e il cantante Scialpi. Ma si parla pure di Ilona Staller, alias Cicciolina, Loreda

La Grande Storia : stasera la Guerra Fredda su Rai3 : stasera Paolo Mieli presenta un viaggio attraverso gli anni del secondo dopoGuerra, gli spionaggi tra Est e Ovest e le tensioni sociali in Italia.

I Raid anti migranti di Trump per un'emergenza che non c'è : Proprio mentre Trump scatena i raid contro gli stranieri irregolari, arriva dal Pew Research Center uno studio che scombussola quasi completamente gli stereotipi su cui questa polemica si fonda. Primo fra tutti, quello secondo il quale la linea muscolare del presidente sarebbe necessaria per fermare

Tour de France 2019 - GeRaint Thomas : ”E’ stata una grande giornata per noi. Hanno sbagliato gli altri” : La decima tappa di questo Tour de France 2019 è stata senza ombra di dubbio la più scoppiettante. A 35 km dal traguardo un ventaglio ha fatto spaccato il gruppo con la Deceuninck–QuickStep e il Team Ineos che Hanno spinto a fondo. In questo modo Julian Alaphilippe ha guadagnato molti secondi sugli avversari, così come Geraint Thomas ed Egan Bernal. Molto soddisfatto il ciclista britannico trionfatore della scorsa edizione della grande ...

Rainbow look : il look arcobaleno va alla grande : I sette colori dell’arcobaleno da indossare tutti insieme? Sembrerebbe il rovescio della regola dei tre colori (chi non la conosce, la trova sul mio blog!) e invece, a piccole dosi, si può. Poi, dopo che la stessa Lady Gaga si è vestita arcobaleno al Pride Live’s di qualche settimana fa, direi che tutto è possibile. Vediamo qualche idea per aggiungere un po’ di arcobaleno al nostro look! Lady Gaga con look arcobaleno al NYC ...

Le Universiadi un grande successo Napoli - la Rai poteva seguirle fino alla fine : La Rai comincia male e finisce anche peggio. Le Universiadi a Napoli sono state un successo, per tutto il mondo tranne che per l’Italia che sceglie di non trasmettere in diretta la Cerimonia di chiusura dell’evento planetario. Una macchia enorme, una scelta inconcepibile da parte della Tv di Stato che esclude le immagini conclusive di una manifestazione riuscitissima che ha esportato il nome dell’Italia – anche se non ...

Formula 1 – Lewis Hamilton in Formula E? L’invito di Vergne : “qui grande battaglia - non ti annoieRai di sicuro” : Jean Eric Vergne invita Lewis Hamilton in Formula E: il campione in carica invita il pilota Mercedes in un campionato meno ‘noioso’ della F1 Sarà che domina il Mondiale da diversi anni, sarà che è in testa anche in questa stagione e il suo principale rivale è il compagno di scuderia, particolarità che sottolinea come le Mercedes stia quasi disputando un campionato a parte, ma Lewis Hamilton ha spesso definito la F1 ...

Heidi Klum e Tom Kaulitz si sono sposati a febbRaio e in gran segreto : La bellissima modella Heidi Klum e Tom Kaulitz, il cantante della band pop rock tedesca dei Tokio Hotel, si sono sposati. La coppia avrebbe pronunciato il fatidico "sì" a febbraio, con un immediato effetto sorpresa dei fan, che hanno scoperto la notizia solo qualche ora fa, divulgata dal tabloid TMZ.Continua a leggere

Diretta Tour de France 2019/ Streaming video Rai : Ciccone sogna in grande! 6tappa : Diretta Tour de France 2019 Streaming video Rai: percorso, orario e vincitore 6tappa Mulhouse-La Planche des Belles Filles di 160,5 km, oggi 11 luglio,.

Forte vento - in mare una gru dell’Ilva : un opeRaio disperso Grandinata a Pescara - 18 feriti Video - foto|Rogo a Catania : Immediatamente attivati i soccorsi finalizzati al salvataggio dell’operaio che era sulla gru ed è stato sbalzato in acqua. In un incidente analogo nel novembre del 2016 morì il gruista Francesco Zaccaria