Prosegue la trattativa tra Juve e United | contatti dell' agente di Dybala con i Red Devils

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Il mercatontus dopo i colpi ad effetto in entrata, stando con le cessioni altrettanto eclatanti. Il parco attaccanti, a detta anche del nuovo allenatore Maurizio Sarri, è risultato affollato. I primi esuberi, individuati in Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic, finora hanno fatto muro ad eventuali trasferimenti ed allora la dirigenzaa Continassa ha dovuto virare su Moise Kean e a sorpresa su Paulo. Il giovane talento azzurro è già stato ceduto all'Everton per 40 milioni di euro, per la Joya, suo malgrado, ci sarebbe unain corso con il Manchester. La volontà di Paulo L'argentino prima di partire per la Copa America aveva informato i bianconeria sua volontà di rimanere all'ombraa Mole e in realtà il desiderio sembrava fare scopa con quelloa triade dirigenziale, ma negli ultimi giorni l'unità di intenti sarebbe venuta meno. Lo ...

