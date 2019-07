Procura acquisisce turni stazione Farnese

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Roma – Ladella Repubblica di Roma, nell’ambito dell’indagine che sta conducendo sull’omicidio di Mario Cerciello Rega, ha disposto anche l’acquisizione deidi presenza dei militari in servizio della. Questo tipo di acquisizione, insieme a quella di altri documenti, ha lo scopo di certificare la presenza in turno (dalla mezzanotte alle 6 del 26 luglio) del vicebrigadiere dei Carabinieri, insieme al suo collega, Andrea Varriale. L'articoloproviene da RomaDailyNews.

Dalla Rete Google News

Il Fatto Quotidiano

C'è un indagato per l'episodio del ragazzo bendato prima dell'interrogatorio di venerdì presso la stazione dei Carabinieri in via In Selci. È un sottufficiale ...