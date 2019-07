Primo Levi | questo è un uomo

La Rai celebra il centenario della nascita di Primo Levi : Il 31 Luglio 1919 nasceva a Torino, Primo Levi, chimico, partigiano, antifascista, ma soprattutto scrittore di grande valore, che, sopravvissuto all’olocausto, ha raccontato, tra i primissimi, con crudezza, la vita all’interno dei campi di concentramento nazisti, portando per sempre con sé il dolore di quella immensa tragedia. “Se questo è un uomo”, scritto per raccontare la paura, gli stenti, i soprusi nel campo di sterminio, è considerato ...

Primo Levi : l’autore di “Se questo è un uomo” nasceva 100 anni fa : Il 31 luglio del 1919 nasceva Primo Levi. Lucido narratore dell’orrore di Auschwitz, prima dell’esperienza partigiana e della cattura e dopo la liberazione dal campo di concentramento tedesco, Levi è stato anche uomo di scienza. La sua passione per la chimica ha dato forma a quella per la scrittura: da “Se questo è un uomo” a “Il sistema periodico”, ecco le sue opere più belle.Continua a leggere

Primo Levi non è stato solo un testimone ma uno dei più grandi scrittori del Novecento : A un secolo dalla nascita, è il momento di riconoscere in lui non solo l'uomo che ha raccontato l'orrore dei lager ma soprattutto un autore universale che parla di vita e non di annientamento Primo Levi: la chimica, l’Olocausto e la letteratura "

“La Shoah è un’invenzione - nei lager si divertivano - Primo Levi era un coglione” : le frasi shock di un professore italiano : I forni crematori, le camere della morte, i lavori forzati, sono stati tutti un’invenzione. Ad Auschwitz, a Dachau e negli altri campi di concentramento gli ebrei, in realtà, si divertivano: potevano persino utilizzare delle piscine per il relax. L’Olocausto, insomma, sono solo una serie di fantasie inventate ad hoc, mentre Primo Levi era “Solo una testa di cazzo e un coglione“. E’ questa la ricostruzione shock che ...

Nega Shoah e irride Primo Levi in classe. Prof denunciato a Palermo : Ha sostenuto in classe che nei lager nazisti c’erano delle piscine per il divertimento degli ebrei. E ha pronunciato parole pesanti sullo scrittore Primo Levi. Avrebbe anche invitato gli studenti a iscriversi a Forza Nuova. Un docente del liceo artistico di Palermo “Eustachio Catalano”, Gino Giannetti, insegnate di discipline plastiche, è al centro di un’indagine della Digos e della procura di Palermo.Come scrive ...

Quattro candidati sono stati esclusi dal Primo dibattito televisivo per le primarie dei Democratici statunitensi : Il primo dibattito televisivo tra i candidati Democratici alle primarie per le presidenziali del 2020 negli stati Uniti sarà diviso su due serate, il 26 e il 27 giugno. Il grande numero di candidati, 24 in tutto, ha anche costretto

A New York omaggio a Primo Levi : "Se questo è un uomo" letto in 30 lingue : New York celebra Primo Levi. Per ricordare lo scrittore che a fine luglio avrebbe compiuto 100 anni, accademici, scrittori, attori, musicisti si sono susseguiti oggi in un’iniziativa che ha visto uniti alla New York Public Library il Centro Primo Levi e l’Istituto Italiano di Cultura. “Se questo è un uomo”, il libro-racconto della sopravvivenza a Auschwitz, è stato letto in una trentina delle 40 lingue in ...

La chimica umana di Primo Levi : La chimica è l’arte di separare, pesare e distinguere: sono tre esercizi utili anche a chi si accinge a raccontare. Leggi