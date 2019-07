Primo Levi | la scienza come cura dall’orrore della shoah

Chi era Primo Levi - chimico e scrittore che oggi avrebbe compiuto 100 anni : (foto: Google Images/Creative commons) chimico, divulgatore scientifico, narratore dell’Olocausto. Il nome di Primo Levi, nato il 31 luglio 1919, rimanda facilmente alla mente l’ultima di queste categorie, assai meno le altre due. Eppure, stando allo stesso Levi, è proprio il suo mestiere di chimico ad avergli non solo salvato la vita ad Auschwitz, ma anche permesso di essere lo scrittore che è stato: “ Scrivo proprio perché sono un chimico, si ...

Colle ricorda Primo Levi nel centenario : 9.50 "La personalità e le opere di Primo Levi hanno lasciato un'impronta nella cultura italiana ed europea grazie alla testimonianza preziosa e 'universale', come lui stesso la definì, degli orrori dei campi di sterminio". Così il presidente Mattarella ricorda, nel centenario della nascita, lo scrittore vittima "delle leggi razziali e della persecuzione nazista" e, dopo la liberazione,"tra i più capaci di parlare al mondo desideroso di ...

Primo Levi - questo è un uomo : Cento anni fa, il 31 luglio 1919, nasceva Primo Levi, considerato soprattutto nel mondo anglosassone il più grande scrittore italiano del Novecento. Il suo libro-testimonianza sulla prigionia ad Auschwitz, Se questo è un uomo, apparso nel 1947 è tra i testi più tradotti al mondo, la testimonianza di un sopravvissuto ai lager nazisti nella quale per lunghi passaggi l’autore-testimone scompare, lasciando sotto i nostri occhi una cronaca di minuti, ...

La Rai celebra il centenario della nascita di Primo Levi : Il 31 Luglio 1919 nasceva a Torino, Primo Levi, chimico, partigiano, antifascista, ma soprattutto scrittore di grande valore, che, sopravvissuto all’olocausto, ha raccontato, tra i primissimi, con crudezza, la vita all’interno dei campi di concentramento nazisti, portando per sempre con sé il dolore di quella immensa tragedia. “Se questo è un uomo”, scritto per raccontare la paura, gli stenti, i soprusi nel campo di sterminio, è considerato ...

Primo Levi : l’autore di “Se questo è un uomo” nasceva 100 anni fa : Il 31 luglio del 1919 nasceva Primo Levi. Lucido narratore dell’orrore di Auschwitz, prima dell’esperienza partigiana e della cattura e dopo la liberazione dal campo di concentramento tedesco, Levi è stato anche uomo di scienza. La sua passione per la chimica ha dato forma a quella per la scrittura: da “Se questo è un uomo” a “Il sistema periodico”, ecco le sue opere più belle.Continua a leggere

Primo Levi non è stato solo un testimone ma uno dei più grandi scrittori del Novecento : A un secolo dalla nascita, è il momento di riconoscere in lui non solo l'uomo che ha raccontato l'orrore dei lager ma soprattutto un autore universale che parla di vita e non di annientamento Primo Levi: la chimica, l’Olocausto e la letteratura "

“La Shoah è un’invenzione - nei lager si divertivano - Primo Levi era un coglione” : le frasi shock di un professore italiano : I forni crematori, le camere della morte, i lavori forzati, sono stati tutti un’invenzione. Ad Auschwitz, a Dachau e negli altri campi di concentramento gli ebrei, in realtà, si divertivano: potevano persino utilizzare delle piscine per il relax. L’Olocausto, insomma, sono solo una serie di fantasie inventate ad hoc, mentre Primo Levi era “Solo una testa di cazzo e un coglione“. E’ questa la ricostruzione shock che ...

Nega Shoah e irride Primo Levi in classe. Prof denunciato a Palermo : Ha sostenuto in classe che nei lager nazisti c’erano delle piscine per il divertimento degli ebrei. E ha pronunciato parole pesanti sullo scrittore Primo Levi. Avrebbe anche invitato gli studenti a iscriversi a Forza Nuova. Un docente del liceo artistico di Palermo “Eustachio Catalano”, Gino Giannetti, insegnate di discipline plastiche, è al centro di un’indagine della Digos e della procura di Palermo.Come scrive ...

A New York omaggio a Primo Levi : "Se questo è un uomo" letto in 30 lingue : New York celebra Primo Levi. Per ricordare lo scrittore che a fine luglio avrebbe compiuto 100 anni, accademici, scrittori, attori, musicisti si sono susseguiti oggi in un’iniziativa che ha visto uniti alla New York Public Library il Centro Primo Levi e l’Istituto Italiano di Cultura. “Se questo è un uomo”, il libro-racconto della sopravvivenza a Auschwitz, è stato letto in una trentina delle 40 lingue in ...

La chimica umana di Primo Levi : La chimica è l’arte di separare, pesare e distinguere: sono tre esercizi utili anche a chi si accinge a raccontare. Leggi