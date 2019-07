Premio Terre de Femmes | la Fondazione Yves Rocher premia le donne che sostengono

Premio Terre de Femmes Italia : l’impegno di Yves Rocher per sostenere le donne e l’ambiente : Da oltre 25 anni il Gruppo Rocher sostiene le iniziative benefiche della Fondazione Yves Rocher e le sue azioni finalizzate a sostenere le donne e l’ambiente. Con uno scopo ben preciso: dare un contributo concreto per migliorare il mondo. In questo contesto nasce il Premio Terre de Femmes che nel 2019 in Italia giunge alla sua quarta edizione. Cos’è il Premio Terre de Femmes Il Premio Terre de Femmes sostiene i progetti di donne che in ...