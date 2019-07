Pizzicato due volte in tre mesi alla guida senza patente

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Giovanni Vasso I carabinieri lo scoprono al volante dell'auto della convivente ma non aveva mai conseguito la. Era già accaduto a maggio. Denunciato un 40enne in Irpinia, scoperto per la seconda volta in soli tredai carabinieri: denunciato un 40enne in Irpinia. L’episodio s’è verificato a Morra de Santis, in provincia di Avellino. I militari della locale stazione, nell’ambito dei consueti controlli sul territorio e sulla circolazione stradale, hanno intimato l’alt a una vetturata da un 40enne del vicino comune di Guardia dei Lombardi. Come da prassi, i carabinieri hanno chiesto all’automobilista di mostrare i documenti e, ovviamente, ladi. Ma lui non poteva acconsentireloro richiesta perché lanon ce l’aveva. Non per una banale dimenticanza ma perché non l’aveva mai conseguita. Così i militari hanno ...

colpatuaa : Tanto per farvi capire, sono appena tornata a casa dopo tre giorni fuori, il tempo di cambiarmi che mi hanno pizzic… - skywaleker : Ma poi grazie per avermi pizzicato la coscia grazie per la bolla grossa come una moneta da due euro sul braccio ma… - Roberto20220253 : Avevano pizzicato la negra a rubare.. due negri l'anno fatta scappare. AFRIKA = FECCIA -