PIl | crescita zero nel secondo trimestre

Crescita - Istat : PIl fermo nel secondo trimestre 2019. “Continua fase di stagnazione” : Nel secondo trimestre del 2019 l’Italia è a Crescita zero. Lo rivela l’Istat nella stima sulla variazione del Pil nel periodo aprile-giugno dell’anno in corso. Il Prodotto interno lordo non cresce sia rispetto al trimestre scorso, sia rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Per l’Istituto di statistica continua così la “fase di sostanziale stagnazione“, visto che per il quinto trimestre consecutivo la variazione ...

Il PIl segna il passo : crescita zero nel II trimestre 2019 : Per l'Istituto di statistica il Prodotto interno lordo nazionale è risultato «stazionario», rallentando dopo il «marginale recupero» congiunturale del primo trimestre dell'anno

Eurozona - rallenta la crescita : +0 - 2% il PIl nel 2° trimestre - +1 - 1% sull’anno : Il tasso annuo di inflazione dell'Eurozona a luglio è atteso all'1,1%, in calo rispetto all'1,3% di giugno. Il tasso di disoccupazione cala al 7,5% a giugno, ai minimi dal 2008

Rallenta la crescita nell’Eurozona : PIl +0 - 2% nel secondo trimestre - +1 - 1% sull’anno : Rispetto allo stesso trimestre del 2018 il Pil è cresciuto di 1,1% nella zona euro e di 1,3% nella Ue-28

Per bankitalia PIl in crescita nel 2020 : "La proiezione centrale della crescita del Pil e' pari allo 0,1% quest'anno, allo 0,8% il prossimo e all'1% nel 2021.

PIl - la Ue conferma stime su Italia a +0 - 1 nel 2019 - +0 - 7 nel 2020 : «Crescita marginale» : La Commissione Ue lascia invariate le stime sulla crescita Italiana del 2019 (0,1%), che definisce «marginale», e del 2020 (0,7%), considerata una «ripresa moderata». Per...

G20 di Fukuoka : “Crescita resta bassa”. Lagarde : “Minacciata da dazi Usa-Cina - ridurranno PIl globale 2020 dello 0 - 5%” : “La crescita resta bassa”, viste le previsioni di aumento moderato del Pil globale sia per il 2019 che per il 2020 e “i rischi restano orientati verso il basso”. Il comunicato finale del G20 finanziario di Fukuoka conferma la situazione di difficoltà dell’economia mondiale e rimarca la preoccupazione per “le tensioni commerciali e geopolitiche” che si “sono intensificate”. Un concetto ...

La Banca d’Italia ha abbassato le stime di crescita per il PIl : La Banca d’Italia, la Banca centrale della Repubblica italiana, ha abbassato le sue stime sulla crescita PIL nazionale per gli anni dal 2019 al 2021, preannunciando che a luglio potrebbe arrivare un’ulteriore abbassamento. La Banca d’Italia ha previsto un aumento dello

Crescita - Bankitalia dimezza le stime sul 2019 : “Solo +0 - 3%. E nel 2020 il progresso del PIl si fermerà a +0 - 7%” : La Banca d’Italia ha tagliato le stime sulla Crescita italiana nel triennio 2019-2021 e ritiene che il Pil, corretto per gli effetti del numero di giornate lavorative, aumenterà solo dello 0,3 per cento quest’anno. La metà della stima contenuta nel Bollettino economico di gennaio, che lo dava a +0,6%. Nel 2020 poi il progresso si fermerebbe a +0,7% e nel 2021 si arriverebbe a +0,9 per cento. “Le proiezioni qui presentate incorporano il ...

PIl - la crescita rallenta e Bankitalia taglia le stime a +0 - 3%. Nel 2020 risale a +0 - 7 : La Banca d’Italia rivede le proprie stime e si riserva una nuova limatura per tenere conto della revisione al ribasso dell’Istat per il primo trimestre