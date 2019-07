Perseguita direttore d' orchestra | arrestata studentessa

Cantante lirica giapponese arrestata per stalking - Perseguita va direttore d'orchestra del Valle D'Itria : A Martina Franca sono dovuti intervenire i carabinieri per fermare gli atti persecutori della 29enne nei confronti del musicista di fama internazionale esasperato da mesi di minacce

Direttore d'orchestra Perseguitato dalla cantante lirica : "Vivo sotto scorta" : Una storia di musica e attenzioni non gradite. Il compositore e Direttore d’orchestra Sesto Quatrini, 35 anni, ha dichiarato al Corriere della Sera di essere perseguitato dalla 29enne giapponese Aiko Miyamoto, cantante lirica conosciuta lo scorso anno al Festival della Valle d’Itria. A seguito di quell’avvicinamento alla rassegna musicale, per il Maestro è cominciato l’incubo dal quale non si è ...