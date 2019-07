Pallavolo – Verso Tokyo 2020 | Sylla e Malinov pronte all’esordio nel torneo di

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Qualificazione Olimpica femminile:Mancano poco più di quarantotto oredella nazionale italiana femminile nel grande appuntamento della stagione 2019: ildi qualificazione olimpica di Catania, in programma dal 2 a 4 agosto. Tra venerdì e domenica le vice campionesse mondiali si giocheranno la chance di ottenere subito il pass pere per farlo dovranno ottenere il primo posto nella pool F, affrontando: venerdì il Kenya (ore 21.15), sabato il Belgio (ore 21.15) e domenica l’ultima sfida l’Olanda (ore 21.15). Tutti i match delle azzurre saranno trasmessi in diretta alle 21.15 su Rai 2. In vista della prima sfida contro il Kenya, l’Italia questa mattina ha sostenuto una sessione di pesi, mentre in serata si allenerà al PalaCatania: l’ultima esibizione della nazionale femminile nell’impianto siciliano risale al luglio ...

