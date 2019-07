Paganini RAI | Higuain vorrebbe tornare a Napoli

Paganini (Rai) : 'United e Inter vogliono scambio con la Juve per Dybala' : La Juventus è pronta a riprendere la preparazione estiva, dopo la tournée asiatica nella quale ha disputato importanti match contro Tottenham, Inter ed una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. La dirigenza prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei giocatori funzionali al gioco di Maurizio Sarri. Resta però l'esigenza di alleggerire una rosa fin troppo ricca che conta ben 27 giocatori: i possibili indiziati a ...

Paganini (Rai Sport) : 'Icardi sarà il colpo più importante in attacco per la Juventus' : La Juventus ha ormai messo a segno un grande colpo di mercato ovvero Matthijs De Ligt. Ma i bianconeri di certo non si fermeranno qui ed è possibile che Fabio Paratici faccia qualcosa anche in attacco. Si parla molto di un interesse della Juve per Mauro Icardi e di questo ne argomento ne ha parlato anche il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini. L'esperto di mercato ha spiegato che l'argentino potrebbe essere il grande colpo di mercato per ...

Sarri alla Juve - Mattioli ("Non sarà lui il nuovo allenatore") e Paganini ("Juve cerca altro") di Rai Sport lo escludevano fino a poche ore prima : Oggi pomeriggio, a Borsa chiusa, è arrivata l'ufficialità: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Si è conclusa così, in una calda domenica di giugno, una delle più appassionanti (sic) soap opera del giornalismo Sportivo degli ultimi anni. Dopo l'addio di Massimiliano Allegri (deciso dal presidente del club bianconero Andrea Agnelli), sono iniziati a circolare i rumors sul nuovo tecnico della Signora. I nomi fatti sono stati ...

Guardiola allenatore Juventus?/ Paganini - Rai - : 'Mi aspetto grandi sorprese' : Guardiola nuovo allenatore Juventus? Addetti ai lavori si dividono, sempre in meno sono quelli che credono alla possibilità di vedere il tecnico.

Paganini (Rai Sport) : Per la Juve c’e Guardiola - poi Pochettino. Sarri terza scelta : Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, è intervenuto a ‘Terzo Tempo’ su Radio Bianconera. A proposito della successione sulla panchina della Juventus ha sostenuto le posizioni finora tenute: “la Juve aveva messo come priorità, per il dopo Allegri, la pista straniera, che porta principalmente a Guardiola, come alternativa Pochettino e solo in terza ipotesi il discorso Sarri”. Paganini parla di notizie verificate, per ...