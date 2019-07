Pagani - La Huayra BC diventa Roadster

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 31 luglio 2019) LaBC si evolve nellaBC. La nuova creatura di Horacio, che andrà a 40 fortunati clienti sarà proposta a un prezzo base di 3,085 milioni di euro, tasse escluse. Unire le caratteristiche dellada 764 CV con l'estremizzazione dei contenuti tecnici dellaBC da 800 CV era un sogno che in molti hanno accarezzato. Laha voluto affrontare il progetto, avviato nel 2017, con la consueta originalità, non limitandosi ad aggiornare la, ma inserendo molti elementi inediti che ne giustificano l'unicità. La vettura sarà presentata nel corso della Monterey Car Week, presenziando a The Quail e partecipando all'esposizione Concept Lawn di Pebble Beach, ma già da oggi gli appassionati potranno guidare la hypercar nel videogame CSR Racing 2, prodotto dalla americana Zynga. 1.250 kg a secco. Il primo dato che lasottolinea è ...

