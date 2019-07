Paganese | doppia seduta a Gubbio | sabato la Vis Pesaro | ritorna Gaeta

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Quarta giornata di ritiro per la, che sul manto erboso del campetto attiguo all'Hotel Beniamino Ubaldi prosegue le attività in preparazione della prossima stagione: anche oggi gli azzurrostellati hanno svolto una, sotto la supervisione dello staff tecnico. Nel frattempo il mercato regala nuove pedine al tecnico Alessandro Erra, che giorno dopo giorno può avere finalmente a disposizione una rosa parzialmente completa. I tempi stringono e i prossimi appuntamenti stagionali non consentono alla dirigenza campana di attendere sino agli ultimi giorni di contrattazione per completare l'intero pacchetto da mettere a disposizione del trainer originario di Coperchia....

VinicioLaRosa : #SerieB|UFFICIALE:doppia operazione in uscita per la ?@OfficialUSS1919? che cede: -Guillaume #Gigliotti al ?… -