Padova, spara a figlia e tenta suicidio

Un uomo di 46 anni hato alladi 26 anni,ferendola,e poi hato di togliersi la vita primandosi e non riuscendoci ha provato a impiccarsi, nelno. L'intervento dei Carabinieri ha evitato il peggio per tutti e due. La ragazza è stata colpita al volto e a un braccio L'episodio è avvenuto a Teolo, dove ladel cittadino cingalese svolge l'attività di badante presso una famiglia. L'uomo è in stato di arresto, piantonato in ospedale,a, dove è ricoverata anche la.(Di mercoledì 31 luglio 2019)