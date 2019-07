Oscar Giannino | i retroscena del suo addio a Radio24 | “Ha criticato apertamente e anche

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2019) La versione di, 24 Mattino-Morgana e Merlino, I conti della belva: da settembrenon sarà più in onda su Radio 24. Da tre programmi a zero, con sorpresa e piccola rivolta social degli ascoltatori. “Sorella, l’azienda ha pieno potere di decidere. Ma una cosa so: tu, l’intera redazione, tecnici e assistenti senza di cui non si farebbero programmi, siete stati mia famiglia aggiuntiva per 10 anni. Mi mrete tutti per quanto mi avete insegnato, insieme a tutti gli ascoltatori”, ha scritto su Twitter rispondendo a una ascoltatrice. Poi lo sfogo in diretta nella penultima puntata de La Versione di: “Uso le parolacce, le uso finalmente, perché dopodomani non mi sentirete più, sono alla penultima giornata qui dentro. Sono eternamente grato ai miei ascoltatori”. In molti si sono mobilitati in suo sostegno con l’hashtag #IoStoCon, ...

bello_cattivo : RT @OresteTucci: Ho letto un tw di tale Oscar Giannino sul gravissimo ( ??? ) episodio della moto d'acqua con a bordo il figlio di Salvini.… - Raffaellamicco2 : RT @OresteTucci: Ho letto un tw di tale Oscar Giannino sul gravissimo ( ??? ) episodio della moto d'acqua con a bordo il figlio di Salvini.… - mariobortoluss1 : RT @OresteTucci: Ho letto un tw di tale Oscar Giannino sul gravissimo ( ??? ) episodio della moto d'acqua con a bordo il figlio di Salvini.… -