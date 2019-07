Osama Bin Laden | gli Stati Uniti | Morto il figlio Hamza Era il suo erede alla

«Hamza - figlio ed erede di Osama Bin Laden - è morto» : Secondo fonti citate dalla Nbc, il figlio di Osama Bin Laden — erede designato alla guida di Al Qaeda — sarebbe morto. Non ci sarebbero dettagli su eventuali responsabilità statunitensi nella sua scomparsa

Usa : "Morto il figlio ed erede di Osama Bin Laden" : Hamza bin Laden, il figlio più in vista del defunto capo di Al-Qaida Osama bin Laden è morto, secondo informazioni di intelligence raccolte dagli Usa.Lo rivela la Nbc citando tre dirigenti americani coperti dall’anonimato, che non hanno fornito dettagli su dove o quando sarebbe morto né se gli Stati Uniti abbiano giocato un ruolo nella vicenda. Non c’è quindi ancora una conferma ufficiale.Lo scorso marzo ...