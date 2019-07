Oroscopo Bilancia | agosto | buon recupero sentimentale

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 31 luglio 2019) L'ultimo mese dell'estate è giunto. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano tutti i nati sotto il segno dellanel periodo compreso tra 1° e il 312019. Di seguito, l', gli astri e le stelle con amore, salute e il lavoro per il settimo segno zodiacale. Nell'ultimo periodo, i nati sotto il segno dellahanno vissuto un momento sottotono. Non sono mancati nervosismi anche a causa della dissonanza di diversi pianeti, tra cui saturno. In camponon è stato semplice affrontare il partner ed in molti hanno dovuto fare ricorso alla propria pazienza. Nel lavoro, alcune situazioni sono state sistemate, ma chi cercava una conferma, non ha ricevuto alcuna risposta. A livello salutare, con la conclusione del mese, avete vissuto un lieve momento di ripresa, che vi ha consentito di fare riflessioni importanti in vista del futuro. Nel mese di ...

