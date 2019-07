Onde gravitazionali | al Museo Archeologico di Reggio Calabria un evento del Planetarium

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) IlPythagoras torna sul terrazzo panoramico delNazionale di, in occasione delle aperture serali dell’Ente. Giovedì 1 agosto alle ore 21.00, infatti, Mary Tringali, astrofisica, terrà una conferenza dal titolo: “: cosa sono, esattamente, questi segnali, e perché sono tanto importanti da valere un Nobel? Come si rilevano, e che cosa possono aiutarci a scoprire queste increspature nel tessuto dello spazio-tempo già teorizzate da Einstein?” Mary Tringali, originaria di Melito Porto Salvo, dopo gli studi liceali allo Scientifico “Leonardo da Vinci” e la laurea a Roma, si è poi specializzata negli Stati Uniti. Qui ha preso parte attivamente alla scoperta delleed è stata infatti membro della Commissioning di Virgo, strumento progettato per dare la caccia alle, per la nuova ...

