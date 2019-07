Notizie del giorno – Ferrero allo scoperto su cessione Sampdoria | il nuovo Milan | ancora

Le Notizie del giorno (ore 23.30) : CARABINIERE UCCISO "AVEVA DIMENTICATO LA PISTOLA", MONITO USA "GARANTIRE PROCESSO EQUO E TRATTAMENTO UMANO IN CARCERE" La nota del Dipartimento di Stato dopo la foto che ritraeva uno degli arrestati ammanettato e bendato. Intanto emerge che il vice brigadiere Cerciello era in servizio ma aveva con sè solo le manette. Il comandante dell'Arma Gargaro: "Varriale non poteva sparare a un soggetto in fuga, altrimenti sarebbe stato lui ...

Ultime Notizie Roma del 30-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno ancora cronaca in apertura il vice brigadiere Cerciello Rega rimasto ucciso a Roma e del cui omicidio sono accusati due giovani americani aveva dimenticato l’hard Ma poi ritrovata armadietto in caserma non avrebbe avuto comunque alcuna possibilità di reagire non riferito agli inquirenti e gli investigatori in una conferenza stampa in cui hanno sottolineato che ...

Le Notizie del giorno (ore 17 - 30) : CARABINIERE UCCISO: CERCIELLO AVEVA DIMENTICATO LA PISTOLA Si fa luce sulla dinamica dell'omicidio di Prati. Il comandante dell'Arma Gargaro spiega: "Il vicebrigadiere era in servizio ma aveva con sè solo le manette. Varriale non poteva sparare a un soggetto in fuga, altrimenti sarebbe stato lui indagato". Il procuratore Pristipino: alcuni aspetti della vicenda vanno ancora approfonditi. E interviene sulla questione del ragazzo bendato: ...

Ultime Notizie Roma del 30-07-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno parliamo della TAV in apertura il presidente dei senatori del PD Marcuzzi annuncia l’intenzione di presentare una propria mozione sull’alta velocità per smaschera il Bluff della maggioranza e per i temi il voto sulla Tav di vedere come conseguenza obbligata le dimissioni del ministro Toninelli Intanto il ...

Ultime Notizie Roma del 30-07-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione di Roberta Frascarelli conto alla rovescia per aderire alla pace fiscale mercoledì 31 luglio infatti è l’ultimo giorno utile per presentare la domanda di rottamazione delle cartelle di saldo e stralcio I 220 che consentono di pagare l’importo delle somme dovute in forma già l’ho fatta l’ho riapertura dei termini fino alla fine di luglio riguarda i debiti che ...

Ultime Notizie Roma del 30-07-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione sto Roberta Frascarelli un bimbo di 6 anni una bambina di 13 anni uomo sui venti sono le vittime della sparatoria al Giro yarlett Festival lo afferma la polizia Secondo me quando i sorrisi sono 12 la giornale sullo stato delle indagini gli agenti precisano che non è ancora chiaro cosa abbia spinto il killer 19 n Santina William ulangan ad agire anche il killer è morto sotto i colpi ...

Ultime Notizie Roma del 30-07-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione Roberta Frascarelli a volte dobbiamo subire l’atteggiamento della Lega che insopportabile ma dopo le elezioni non avevamo alternativo andavamo all’opposizione cercavamo di portare a casa il più possibile nei peggiori condizioni ogni volta che si deve approvare un provvedimento in Parlamento il PDM ci dobbiamo sedere un cavolo io con te e quell’altro l’hai dobbiamo ...

Made For Love - Cristin Milioti protagonista della comedy HBO Max – Notizie serie tv : Made for Love, Cristin Milioti sarà la protagonista della comedy per HBO Max. Notizie serie tv. Quella che è stata la misteriosa “mamma” della comedy cult How I Met Your Mother, sarà protagonista di una serie che racconterà un altro tipo di relazione, come dire… meno romantica. Cristin Milioti sarà la protagonista di Made for Love, una serie con episodi della durata di mezz’ora, di HBO Max che si ispira al libro di Alissa ...

Ultime Notizie Roma del 30-07-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli commozione e rabbia Somma Vesuviana e funerali di Mario Circello reggae carabiniere ucciso con 11 coltellate a Roma la chiesa di Santa Croce è stata la stessa dove un mese e mezzo fa aveva sposato la fidanzata Rosa Maria sulla bara la foto del matrimonio è una maglia del Napoli di tuoi Mario era appassionato e chi foto a volte dobbiamo dire l’atteggiamento della ...

