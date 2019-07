Fonte : inmeteo

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Una disavventura, dopo quella ancor più drammatica del terremoto che colpì nel 2016 il Centro Italia, per unaallocata in una. La struttura, nella tarda...

InMeteo : NEWS: Norcia: incendio in casetta provvisoria, famiglia salva - Nazione_Umbria : Norcia: dopo il terremoto, l'incendio. Rogo in casetta provvisoria, famiglia evacuata - La Nazione - tuttoggi : Norcia, incendio in una casa in legno | Abitanti evacuati -