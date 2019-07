No al panino nelle mense scolastiche | la sentenza della Cassazione

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Gli studenti di Torino non potranno più consumare il proprio pasto portato da casa. Ecco quanto deciso dai giudicia sezioni unite. Secondo la pronuncia dei giudici, infatti, non esiste un "diritto soggettivo" alla mensa e la gestione di tale servizio rientra nell'autonomia organizzativa delle istituzioni, che possono gestire come meglio credono la propria mensa, nel rispetto dei principi di buon andamentopubblica amministrazione. Per i genitori, resta l'opzione di portare a casa i bambini durante l'orario del pranzo e riportarli a scuola una volta terminato il pasto. La querelle tra i genitori ed il Miur Il supremo collegio mette così la parola fine alla questione portata avanti da un nutrito gruppo di genitori, che si erano scontrati con il comune di Torino ed il Miur. Ladi primo grado aveva dato ragione ...

