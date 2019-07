Nicole Kidman e Reese Witherspoon | «Big Little Lies 3? Forse»

Big Little Lies 3 si farà? Nicole Kidman e Reese Witherspoon pronte a dire sì : Ad una settimana di distanza dal finale della seconda stagione, si continua a parlare della possibilità che Big Little Lies 3 si farà o meno. Il finale della seconda stagione ha concluso tutte le storyline che si erano aperte grazie a questo "approfondimento" che i nuovi episodi hanno rappresentato, ma in molti sono rimasti aggrappati all'ultima scena: le cinque di Monterey che entrano in commissariato per rivelare finalmente la verità. In un ...

“Nicole Kidman è una maniaca del sesso” - lo dice la canzone del marito Keith Urban : "Si sveglia nel cuore della notte per fare l'amore con me, è una maniaca del sesso". È la strofa che Keith Urban ha scritto per sua moglie, Nicole Kidman, nella canzone "Gemini". C'è chi lo dice con i fiori, un cantante country come Urban non può che farlo con una canzone. La reazione del'attrice: "Sempre meglio che sentirsi dire di essere noiosa".Continua a leggere

Nicole Kidman : «Quando tuo marito ti definisce “una maniaca del sesso”» : Quando tuo marito è un cantante (famoso), può capitare che alcuni suoi brani siano autobiografici. E se tu, moglie, sei una star di Hollywood fare due più due non è per niente difficile. Keith Urban lo scorso dicembre ha scritto una canzone, Gemini, che è anche il segno zodiacale della moglie, Nicole Kidman. Il brano parla di una donna che si sveglia nel cuore della notte per fare sesso, che è una maniaca a letto. E in un’intervista di ...

Big Little Lies 3 ci sarà? Nicole Kidman apre uno spiraglio al possibile rinnovo : L'appuntamento con il finale della seconda stagione è fissato per oggi, 23 luglio, su Sky Atlantic ma c'è già chi pensa a Big Little Lies 3: ci sarà oppure no? A poche ore dalla messa in onda dell'ultimo episodio sembra che tutti siano pronti a scommettere che la serie non sia ancora finita e che, nonostante le promesse e le dichiarazioni della vigilia, tutto lascia pensare a novità importanti. ATTENZIONE SPOILER! Nel finale della seconda ...

Before I go to sleep : trama - cast e curiosità del thriller con Nicole Kidman e Colin Firth : Un mistery thriller dal super cast, lunedì 15 luglio su Rai3 a partire dalle 21.15, va in onda Before I go to sleep, un film uscito nelle sale cinematografiche nel 2014 e soprattutto una pellicola dalla trama molto particolare. Girata da Rowan Joffé, ha il suo punto di forza nell’interazione tra i due protagonisti Nicole Kidman e Colin Firth, qui alla seconda collaborazione come marito e moglie su schermo. Before I go to sleep: ...

Big Little Lies 2×06 e una perfetta Nicole Kidman rivivono l’orrore degli abusi sulle donne (recensione) : Manca un solo episodio al termine della stagione e, com'era prevedibile, Big Little Lies 2x06 ha finalmente spinto in avanti lo sviluppo della trama. Dopo il solito flashback d'apertura sulla morte di Perry, Jane va a casa di Corey per chiedergli spiegazioni sulla sua visita al commissariato. Non è un poliziotto, scopriamo, ma è stato interrogato dalla detective Quinlan per sapere se Jane gli avesse parlato della morte di Perry e di come ...

Before I go to sleep/ Streaming e trailer del film con Nicole Kidman su Rai 3 : Before I go to sleep è il film con nel cast Nicole Kidman e Colin Firth, che andrà in onda in prima serata su Rai 3 oggi, lunedì 15 luglio 2019.

Nicole Kidman - beata tra i mariti : Alexander Skarsgard, Nicole Kidman e Keith Urban Alexander Skarsgard, Nicole Kidman e Keith Urban Alexander Skarsgard, Nicole Kidman e Keith Urban Alexander Skarsgard, Nicole Kidman e Keith Urban Alexander Skarsgard, Nicole Kidman e Keith Urban «Conciliare vita privata e lavoro, una delle imprese più delicate». Nicole Kidman, 52 anni, un secondo matrimonio che dura da tredici anni, mamma in tutti i modi in cui lo si può essere (di Isabella ...

Da Hollywood alla Sicilia : Nicole Kidman ritira il Taormina Arte Award : Nicole Kidman è stata la protagonista in assoluto della sessantacinquesima edizione del Taormina Film Fest. Il Festival, che quest’anno vede come madrina l’attrice e modella spagnola Rocío Muñoz Morales, presentato dalla conduttrice e attrice Carolina Di Domenico, prodotto e organizzato per il secondo anno consecutivo da Videobank, in collaborazione con la Fondazione Taormina Arte(sostenuta dall'Assessorato regionale al Turismo e dal Comune di ...

Taormina Film Fest - 65a edizione : premiata Nicole Kidman : Taormina, perla della Siclia, è al centro della scena come protagonista della 65a edizione del Film Fest che si tiene dal 30 giugno al 6 luglio al Teatro Antico. Tra le tante star intervenute come ospiti, ieri c'è stata Nicole Kidman, attrice australiana, che ha sfilato sul red carpet. Bellezza indiscussa della serata, in abito bianco lungo, col suo fascino ha stregato tutti, è stata premiata col Taormina Arte Award da parte di Pierfrancesco ...

Nicole Kidman strega Taormina : Amo i registi ossessivi che ti spingono oltre il limite : Nicole Kidman incanta Taormina. La stelle di Hollywood è arrivata in Sicilia per partecipare la Taormina Film Fest, dove ha tenuto una masterclass e ha ricevuto al Teatro Antico il premio Arte Award. L’attrice si è raccontata, a partire dal suo amore per l’Italia (“Quando a 17 anni decisi di vedere il mondo andai ad Amsterdam e Roma”) per arrivare al cinema. “Amo i registi ossessivi, che ti spingono al limite. Mi sento figlia di Fellini e ...

Nicole Kidman a Taormina : adoro l’Italia - mi avete sempre capita : "Avevo 17 anni quando sono salita in aereo e sono arrivata a Roma via Amsterdam. Mi ricordo che vagavo per le strade sognando di sposare un italiano. Non è successo... Ma ci sono andata vicina" ha raccontato la bionda attrice australiana ora protagonista della serie "Big little ...