New Era presenta la nuova collezione Engineered Plus | tessuti esclusivi ad elevate

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 31 luglio 2019) New Erail cappellino futuristico e high-techLadi cappellini New Erasfoggiaadprestazioni tecnologiche. Questo straordinario cappellino, infatti, è studiato per uno stile di vita attivo: il processo di tessitura e il materiale super leggero che lo compongono trasformano il modello iconico 9FORTY in un’ esclusiva linea di cappellini high-tech, traspiranti e versatili. Concentrandosi su tre delle squadre più importanti della MLB (New York, Los Angeles e Boston) questarivisitazione rivoluzionaria coniuga una finitura mimetica testurizzata in quattro colori fondamentali con loghi delle squadre a contrasto. Laè disponibile da ieri nei negozi e sul sito Web www.neweracap.eu.L'articolo New Eralaad...

KateAndrs : A new era. A better era. - GemmaBacci : @siamoeroimarvel Io ne ho girate tante, comprese le big tipo New York o Mosca. Per me la più bella è Berlino. Ci so… - ALESSIO_ARGIOLA : @mar__bru @carlopiana @gbponz @sellox2 @LorenzoCast89 Arricchimento indubbio, sotto tutti i profili. Anche Toscanin… -