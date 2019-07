Nel terzo trimestre i ricavi di Apple sono cresciuti | nonostante il calo di vendite degli

Mountain bike - Europei 2019 : l’Italia chiude con due podi e il terzo posto Nel medagliere : Europei Mountain bike in chiaroscuro per l’Italia. Gli azzurri in generale sono stati protagonisti ma sono mancati gli acuti. Il bottino, infatti, è più esiguo rispetto all’edizione dello scorso anno a Glasgow dove i podi sono stati quattro. In testa al medagliere la Svizzera, seguita dalla Francia. Gaia Tormena nell’Eliminator ha conquistato un scintillante oro, mentre l’altra medaglia, un argento, è arrivata nel Team Relay. ...

Delfino morto a Rapallo - è il terzo in una settimana Nel Mar Ligure : scatta l'allerta : Tra Liguria e Toscana sarebbe in atto una moria di cetacei. A studiare i decessi i tecnici dell'Istituto zooprofilattico

Ciclismo – Europei Mountain Bike - l’Italia chiude al terzo posto Nel medagliere : Alle sue spalle lo svizzero Vogel e l’altro olandese Vader. Migliori degli azzurri Daniele (6°) e Luca Braidot (7°); Kerschbaumer è solo 16°. Bilancio finale della rassegna continentale per l’Italia un oro e un argento C’era curiosità sull’esito del duello tra Van der Poel e Kerschbaumer nella prova Elite, ultima gara del programma degli Europei MTB di Brno: da una parte il predestinato, dall’altra il vice campione del mondo in ...

24 Ore di Spa : terzo tempo per Davide Rigon Nella Superpole : Al termine della Superpole disputata venerdì pomeriggio sul circuito di Spa, seconda fila per la migliore delle Ferrari, con Davide Rigon terzo a 218 millesimi dalla pole, mentre Daniel Serra scatterà dalla terza fila. Al termine delle quattro sessioni di qualifica disputate giovedì e che garantivano l’accesso a questa speciale lotta, le Ferrari di SMP […] L'articolo 24 Ore di Spa: terzo tempo per Davide Rigon nella Superpole sembra ...

Mountain bike - Europei 2019 : medaglia d’argento per l’Italia Nel Team Relay! Svizzera in trionfo - Danimarca al terzo posto : Comincia con il piede giusto l’avventura della spedizione italiana agli Europei di Mountain bike 2019 di Brno (Repubblica Ceca). Nell’appuntamento inaugurale del Team Relay, in una gara dove gli azzurri si presentavano con il titolo di campioni in carica conquistato lo scorso anno, Luca Braidot, Simone Andovetto, Andrea Colombo, Eva Lechner e Martina Berta hanno chiuso al secondo posto aggiudicandosi una prestigiosa medaglia ...

Germania - nuovo calo della fiducia delle imprese a luglio : indice al minimo da sei anni. Rischio recessione Nel terzo trimestre : Nuova doccia fredda per l’economia tedesca. A luglio l’indice Ifo, rilevatore del morale degli investitori in Germania, è sceso a quota 95,7, la più bassa da sette anni, nettamente al di sotto delle stime di consenso che indicavano una modesta flessione rispetto al dato di giugno (97,4). Un ulteriore segnale negativo dopo le indicazioni arrivate mercoledì che indicano il Rischio di una recessione dell’industria: nella lettura ...

Tav - Grillo : “Scontento ma decide Parlamento. Tony Nelly ha fatto miracoli per ridurre impatto della piramide del terzo millennio” : Il fondatore e garante del Movimento 5 Stelle si dice “molto scontento” per le frasi del premier Giuseppe Conte sulla Tav. Ma, aggiunge, “credere che basti essere al governo, in tandem, per bloccare un processo demenziale come questo significa avere dimenticato che non siamo una repubblica presidenziale oppure una dittatura”. E, nel suo ultimo post sul blog personale, riconosce che “Tony Nelly” – ...

Nuoto - Mondiali 2019 : terzo tempo per Martina Carraro Nelle batterie dei 100 rana - bene anche Arianna Castiglioni : C’è tanto azzurro nelle batterie dei 100 rana femminili al Nambu Acquatic Center, con il terzo tempo assoluto in 1:06.62 di Martina Carraro che si è presentata in acqua con una buona condizione fin dai primi metri e ha chiuso alle spalle solamente dell’americana Lilly King (1:06.31) e della russa Yuliya Efimova (1:06.58). La genovese è parsa voler tentare subito di tenere altissimo il ritmo, specialmente nella vasca di ritorno dove è ...

Italscherma a secco Nel terzo giorno dei mondiali - ora le squadre : Italscherma a secco di medaglie nella terza giornata dei mondiali di Budapest e chiusura delle prove individuali senza ori e chiusura prove

Gossip Uomini e Donne : Fabio Colloricchio - terzo a 'Supervivientes' - dà l'aNello a Violeta : L'avventura di Fabio Colloricchio a "Supervivientes" (l'Isola dei Famosi della Spagna), si è conclusa nel migliore dei modi: nonostante non sia riuscito a vincere il reality, il ragazzo può gioire perché in Honduras ha trovato il vero amore. La passione nata tra l'argentino e Violeta Mangrinan, non è naufragata dopo lo spegnimento delle telecamere: ospite della versione iberica di Uomini e Donne, l'ex di Nicole Mazzocato ha regalato un prezioso ...

Operaio cade e muore Nell'Alessandrino - è il terzo caso in poche ore : L'addetto era su una scarpata ed è precipitato per 20 metri mentre sistemava una rete, ieri altre due vittime a Savona e nel Varesotto

Russiagate Lega - il 'terzo uomo' Vannucci ha un passato Nel PD : Da diversi giorni si sta parlando molto dei presunti fondi russi destinati alla Lega Nord. La vicenda è nata da un articolo di 'Buzzfeed News', che descriveva un incontro avvenuto all'Hotel Metropol di Mosca. L'inchiesta del sito statunitense ha reso noto un 'audio segreto' che riguarderebbe una discussione avvenuta tra tre personalità russe e tre individui italiani, fra cui vi era Gianluca Savoini. Oltre allo stesso ex portavoce di Matteo ...

Quota 100 anche Nel 2020 perde un terzo della platea e i risparmi raddoppiano : anche l’anno prossimo nessun esodo di massa:?la corsa al pensionamento anticipato con “Quota 100” si limiterà a due terzi della platea stimate dal governo. È quanto prevede l’Ufficio parlamentare...

Nello Trocchia - terzo furto Nella casa del giornalista. Morra : “Necessaria maggiore attenzione per la sua incolumità” : Nello Trocchia, giornalista di Piazza Pulita che da anni collabora anche con Il Fatto Quotidiano, è sotto vigilanza attiva per le sue inchieste su mafie, malaffare, intrecci tra politica, criminalità organizzata e gruppi eversori. Eppure per la terza volta, ha subito un furto nella sua abitazione in provincia di Napoli: gli è stato sottratto il computer con informazioni sensibili sui suoi lavori giornalistici. “Sento l’urgenza di richiedere ...