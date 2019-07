Nel secondo trimestre del 2019 l’economia dell’eurozona è cresciuta dello 0 | 2 per cento

Rallenta la crescita nell’Eurozona : Pil +0 - 2% Nel secondo trimestre - +1 - 1% sull’anno : Rispetto allo stesso trimestre del 2018 il Pil è cresciuto di 1,1% nella zona euro e di 1,3% nella Ue-28

Industria - “in Lombardia Nel secondo trimestre produzione in calo dopo sei anni di crescita. Pesa il rallentamento tedesco” : Nel secondo trimestre 2019 la produzione Industriale lombarda ha fatto registrare un segno meno, calando dell’1,2% rispetto ai tre mesi precedenti. E’ la prima flessione dal 2013 per la manifattura della regione “locomotiva” del Paese, che nel primo trimestre era rimasta ferma. Lieve progresso invece, ma limitato a +0,2%, per l’artigianato. Identico l’andamento dei tendenziali, cioè le variazioni anno su anno: ...

Tonfo di Lufthansa - l'utile crolla del 70% Nel secondo trimestre 2019 : Nel secondo trimestre 2019 l’utile di Lufthansa è crollato del 70%: colpa della concorrenza europea da parte delle compagnie aeree low cost e dell’aumento dei costi di esercizio. L’utile è stato pari a 226 milioni, facendo passare in rosso il risultato netto del semestre con una perdita di 116 milioni (a fronte di un utile di 713 milioni nel 2018), appesantito da un fondo per rischi fiscali di 340 milioni. Il ...

Il secondo spin off di The Walking Dead si rivela in un nuovo video che annuncia la messa in onda Nel 2020 : Non sappiamo ancora se nel titolo porterà il marchio di The Walking Dead ma quello che è certo è che il secondo spin off della serie sta prendendo forma e presto sarà in onda. Un nuovo video ufficiale non solo mostra i suoi protagonisti ma annuncia la messa in onda della serie nel 2020 e, precisamente, in primavera. Manca quasi un anno all'uscita dello spin off di The Walking Dead ancora senza titolo (ma che potrebbe intitolarsi Monument) e ...

No Tav - Travaglio : “Partito degli affari condiziona a tutti i livelli ma secondo me Nel 2030 non vedremo nessun buco Nella montagna” : Si è concluso ieri sera il Festival Alta Felicità con l’incontro tra il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio e i tecnici del Movimento No Tav Luca Giunti, Lele Rizzo e Alberto Poggio. “Io non sono contro le grandi opere o i treni che vanno veloci, sono favorevolissimo – ha esordito Travaglio – il problema di quest’opera è la sua plateale, costosa e dannosa inutilità”. Intervistato su come riuscire a comunicare le ragioni ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 Sarasota 2019 : l’Italia centra altri quattro podi. Secondo posto Nel medagliere! : Arrivano altre quattro medaglie per l’Italia nella seconda ed ultima giornata di finali ai Mondiali Under 23 di Canottaggio: a Sarasota, negli Stati Uniti, tutti gli undici equipaggi italiani in lotta per le medaglie sono saliti sul podio, conquistando sei ori, un argento e quattro bronzi, per il Secondo posto nel medagliere alle spalle della Gran Bretagna. Oggi per gli azzurrini ci sono una vittoria, un Secondo posto e due terzi, oltre ad ...

Sebastian Vettel - rimonta storica : Nel Gp di Germania il ferrarista parte ultimo e arriva secondo dietro Verstappen : Una rimonta storica, di quelle entrate di forza nella storia della Formula 1. Sebastian Vettel ha concluso i 64 giri del Gran Premio di Germania al secondo posto dopo essere partito dall’ultima posizione. La corsa è stata vinta da Vertappen, su Red Bull, con l’altro ferrarista Leclerc uscito di pista quando era al secondo posto. Stessa identica sorte per Bottas su Mercedes, fuori quando stava per assaporare il podio e soprattutto ...

Taekwondo - El Hassan Cup 2019 : secondo posto di Sofia Zampetti Nella prima giornata! Davide Albani non supera il primo turno : Si è conclusa la prima giornata della El Hassan Cup 2019, appuntamento di categoria G1 del calendario internazionale di Taekwondo in programma ad Amman (Giordania). nella categoria senior la spedizione italiana non ha deluso le aspettative raccogliendo uno splendido secondo posto con Sofia Zampetti nella categoria -46 kg. L’azzurra ha centrato il terzo podio stagionale, migliorandosi dopo la terza posizione al Cyprus Open e al Luxembourg ...

Twitter va meglio : Nel secondo trimestre ha ricavato il 18 per cento in più dell’anno precedente : Nel secondo trimestre del 2019 Twitter ha ricavato 841 milioni di dollari (755 milioni di euro), il 18 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, soprattutto grazie alla crescita delle vendite pubblicitarie negli Stati Uniti. Twitter ha

Diretta Formula 1/ Prove libere : Vettel è il migliore Nella Fp1! Leclerc secondo : Diretta Formula 1 Prove libere FP1 e FP2 Gp Germania 2019 Hockenheim: tempi e classifica delle due sessioni, oggi 26 luglio,.

Nel 2016 la Russia interferì con i sistemi di voto in tutti e 50 gli stati americani - secondo una commissione parlamentare statunitense : La commissione dell’Intelligence del Senato degli stati Uniti ha concluso che la Russia interferì nelle elezioni presidenziali del 2016 in tutti e 50 gli stati, in un’operazione molto più vasta di quella di cui si era a conoscenza finora. Il

Pallavolo – L’Italia femminile ko Nel secondo test match : azzurre sconfitte dalla Turchia 3-1 : Nazionale femminile di Pallavolo: la Turchia supera 3-1 le azzurre Nel secondo test match di Alassio le azzurre di Davide Mazzanti hanno ceduto 1-3 (25-23, 20-25, 20-25, 18-25) alla Turchia. Di fronte a un PalaRavizza stracolmo (2500 spettatori) Chirichella e compagne non sono riuscite a ripetere la buona prova di ieri, mentre la Turchia è cresciuta. Nel primo set l’Italia si è espressa in maniera convincente, mentre nel secondo e ...

GreedFall : esplora la profondità dell'enorme GDR di Spiders Nel secondo episodio della webseries : GreedFall, il nuovo GDR sviluppato da Spiders Studio, permetterà al giocatore di plasmare il destino di un mondo sconosciuto su PlayStation 4, Xbox One e PC, a partire dal 10 settembre. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale, assieme al nuovo filmato, per tutti i dettagli in merito: Leggi altro...