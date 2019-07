' Ndrangheta | blitz contro la cosca Libri | anche politici del PD e di Fdi al loro servizio

'Ndrangheta - blitz contro la cosca Libri di Reggio Calabria : E' di 17 ordinanze di custodia cautelare (12 in carcere e 5 agli arresti domiciliari) il bilancio dell'operazione della Polizia denominata Libro nero

'Ndrangheta - blitz polizia : 17 arresti : 9.25 Diciassette misure di custodia cautelare, 12 in carcere e 5 ai domiciliari, sono state eseguite dalla polizia contro la cosca Libri di Reggio Calabria. Tra i reati ipotizzati associazione e concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, turbata libertà degli incanti, tentata corruzione. Tra gli arrestati anche imprenditori e politici, come i capigruppo del Pd e di FdI al Consiglio regionale della Calabria. Dall'indagine è emerso ...

Calabria - blitz anti 'NdranghetaArrestati i capigruppo di Pd e FdI : Il capogruppo del Pd al consiglio regionale della Calabria, Sebastiano "Seby" Romeo, e quello di Fdi, Alessandro Nicolo' (eletto con FI e poi passato in Fdi) sono tra gli arrestati dell'operazione contro la cosca Libri Segui su affaritaliani.it

Blitz anti-Ndrangheta - 17 arresti. Imprenditori e politici asserviti alla cosca Libri : Blitz della Polizia contro la cosca Libri di Reggio Calabria: decine di agenti della squadra mobile di Reggio e dello Sco stanno eseguendo 17 misure cautelari, 12 in carcere e 5 ai domiciliari, chieste dalla Direzione distrettuale antimafia e firmate dal gip. Sono in corso anche una serie di perquisizioni e di sequestri nei confronti di società e imprese.Gli inquirenti e gli investigatori ipotizzano, a vario titolo, i reati di ...

‘Ndrangheta - 368 kg di cocaina in veliero dalla Colombia a Genova : le immagini del blitz degli agenti : Le immagini dell’operazione della Guardia di finanza di Genova che, in collaborazione con la Dea (l’agenzia antidroga statunitense), ha sequestrato 368 chili di cocaina, oltre 953mila euro in contanti e arrestato tre italiani per importazione di droga dal Sudamerica. Tra i tre c’è un affiliato alla cosca di ‘ndrangheta Alvaro di Sinopoli (Reggio Calabria). L’operazione era finalizzata al contrasto delle narcomafie. ...

Blitz internazionale contro la 'Ndrangheta : Vasta operazione internazionale della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Reggio.

Blitz internazionale contro ’Ndrangheta Riunioni all’estero per decidere strategie : La polizia ha arrestato 14 presunti affiliati alla ‘ndrina Muià, federata con la Commisso di Siderno (Rc) nell’ambito dell’operazione «Canadian ‘ndrangheta connection». «Si riunivano all’estero anche per sfuggire alla pressione delle forze di polizia in Italia»

'Ndrangheta : blitz internazionale contro clan Muia - 14 fermi : Una vasta operazione internazionale della Polizia è in corso dalle prime ore di questa mattina, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Reggio Calabria, per l'esecuzione di 14 provvedimenti di fermo emessi nei confronti di altrettanti soggetti affiliati alla 'ndrina Muia, federata alla cosca Commisso di Siderno, accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa transnazionale ed armata, porto e detenzione illegale di ...

'Ndrangheta - blitz tra le cosche di Gioia Tauro in lite per il dominio in Val d'Aosta : Tredici arresti in tre regioni nell'operazione condotta dalla direzione distrettuale antimafia reggina

C'è stato un maxi blitz contro la 'Ndrangheta da Aosta a Crotone : maxi blitz anti 'ndrangheta dei Carabinieri in tutta Italia. I militari del Comando provinciale di Milano, nelle province di Milano, Varese, Cosenza, Crotone, Firenze, Udine, Ancona, Aosta e Novara hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 34 persone (32 italiani, un marocchino ed una romena), di cui 27 in carcere e 7 agli arresti domiciliari, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo ...

Roma - blitz contro la 'Ndrangheta : maxi sequestro da 120 milioni di euro : Nell'operazione sono stati impiegati oltre 250 poliziotti. Tra i beni confiscati figurano 173 immobili tra la Capitale e altre città