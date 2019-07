NBA – Portland blinda C J McCollum | ecco i dettagli del rinnovo del contratto

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 31 luglio 2019) C.J.firma uncon iTrail Blazers: il playmaker si accorda per un triennale da 100 milioni di dollari Dopo il maxi-di Damian Lillard, iTrail Blazers hanno deciso di offrire un riccoanche all’altra stella della franchigia, C.J.. Idelli svela l’insider di ESPN Adrian Wojnarowski che parla di un triennale da 100 milioni complessivi che entrerà in vigore dalla stagione 2021-2022 e andrà ad estendere l’attualeda 157 milioni per 5 anni firmato dal giocatore in passato.L'articolo NBA –C.J.deldelSPORTFAIR.

