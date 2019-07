Napoli | scacco alla gang dei furti in casa | bussavano alla porta e rubavano tutto

Napoli - blitz contro la camorra : scacco all'alleanza di Secondigliano - 126 arresti : Quella scattata questa mattina all'alba in provincia di Napoli , e in diverse zone d'Italia, è un'operazione di polizia tra le più grosse mai effettuate sul territorio nazionale. Infatti, i carabinieri del Ros e del comando provinciale partenopeo, hanno tratto in arresto oltre 100 persone: secondo l'accusa queste ultime avrebbero fatto parte di un sodalizio criminale noto come l'alleanza di Secondigliano , di stampo camorristico e quindi mafioso. ...

Sergio Mattarella sotto scacco per il caos al governo : non è come Giorgio Napolitano - ma... : Sergio Mattarella negli ultimi mesi ha sonnecchiato come un dio sopra le nuvole, sia detto senza offesa, ma con tanti complimenti. Abituati come eravamo a un presidente voglio-posso-comando quale fu Giorgio Napolitano, abbiamo vissuto il distacco delle mani del Quirinale dalla pasta del potere legis