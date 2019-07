Naomi Campbell | “Non mi hanno fatto entrare in un hotel in Francia perché nera Episodio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2019) “Recentemente ero in una città del sud della, nel periodo del festival di Cannes, dove ero stata invitata per partecipare a un evento organizzato in unil cui nome eviterò di citare. Nonvoluto lasciareme e la mia amica a causa del colore della mia pelle“. A pronunciare queste parole durante un’intervista a Paris Match è una delle top model più famose di sempre, la bellissima. La modella ha raccontato l’mentre stava facendo un discorso sull’accettazione della diversità: “La parola diversità, oggi, è ovunque. Ma all’inizio della mia carriera non era così. Ho sempre desiderato che le persone fossero tutte trattate in maniera egualitaria. Non è una cosa che va da sé, è una sfida continua”. E su quanto accaduto inha aggiunto: “L’uomo all’ingresso sosteneva ...

