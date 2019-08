Naomi Campbell |  “Mi hanno mandata via da un hotel in Francia perché sono nera”

Fonte : agi

(Di mercoledì 31 luglio 2019) La top model Naomi Campbell è stata messa alla porta in un albergo del sud dellaa causa del colore della sua pelle. Lo ha raccontato lei stessa, la Venere nera delle passerelle degli anni '90, in un'intervista al periodico Paris Match. “La parola ‘diversità' è ovunque oggi, ma non era così quando ho iniziato. Ho sempre desiderato che le persone fossero trattate in modo equo, ma non è così sia ovvio. La sfida è permanente”, ha osservato la modella che per anni ha calcato le più importanti passerelle del mondo, Parigi in testa. “stata di recente in una città nel sud della, mentre era in corso il Festival del cinema di Cannes. Ero stata invitata a un evento che si teneva in undi cui non menzionerò il nome. Il ragazzo all'ingresso ha finto che il posto fosse al completo, ma ha lasciato passare altre persone. Non volevano che io e il mio amico entrassimo a ...