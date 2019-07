Naomi Campbell choc | Non mi hanno fatto entrare perché nera | ecco chi

Naomi Campbell : “Non mi hanno fatto entrare in un hotel in Francia perché nera. Episodio rivoltante” : “Recentemente ero in una città del sud della Francia, nel periodo del festival di Cannes, dove ero stata invitata per partecipare a un evento organizzato in un hotel il cui nome eviterò di citare. Non hanno voluto lasciare entrare me e la mia amica a causa del colore della mia pelle“. A pronunciare queste parole durante un’intervista a Paris Match è una delle top model più famose di sempre, la bellissima Naomi Campbell. La ...

Naomi Campbell vittima di razzismo : “Cacciata da un hotel perché ho la pelle nera” : La super top model ha denunciato il tutto in un'intervista al periodico francese Paris Match. La Campbell, inserita tra le 50 donne più belle al mondo dalla rivista People, sarebbe stata respinta dall'hotel nel Sud della Francia: "Ero con un mio amico, non ci hanno fatto entrare per il colore della nostra pelle".

Naomi Campbell : "Mi hanno cacciata dall'hotel perché sono nera" : Naomi Campbell ha dichiarato di essere stata mandata via da un hotel nel sud della Francia a causa del colore della sua pelle. In un’intervista concessa a Paris Match, la top model ha spiegato di aver partecipato, insieme ad un amico, ad un evento in un hotel nel sud della Francia durante il Festival di Cannes, ma di essere stata bloccata e mandata via dal personale dell’hotel. Un "episodio rivoltante", lo ha definito l'ex modella 49enne:Il ...

Naomi Campbell cacciata da un hotel francese "perché nera" : La top model Naomi Campbell ha dichiarato di essere stata mandata via da un hotel nel sud della Francia a causa del colore della sua pelle.In un’intervista a Paris Match, Campbell ha raccontato di aver voluto partecipare, insieme ad un amico, ad un evento in un hotel nel sud della Francia durante il festival di Cannes ma di essere stata bloccata e mandata via dal personale dell’hotel. “Il ragazzo all’ingresso ha ...

Naomi Campbell : “Mi hanno mandata via da un hotel in Francia perché sono nera” : La top model Naomi Campbell è stata messa alla porta in un albergo del sud della Francia a causa del colore della sua pelle. Lo ha raccontato lei stessa, la Venere nera delle passerelle degli anni '90, in un'intervista al periodico Paris Match. “La parola ‘diversità' è ovunque oggi, ma non era così quando ho iniziato. Ho sempre desiderato che le persone fossero trattate in modo equo, ma non è così sia ovvio. La sfida è permanente”, ha osservato ...

Naomi Campbell nuda su Instagram : la foto manda in tilt i fan : La top model posta uno scatto che la ritrae senza costume da bagno intenta a prendere il sole. E i follower apprezzano tanto

Naomi Campbell in Senegal per il Girl's Empowerment Through Sport - : Fonte foto: Getty imagesNaomi Campbell in Senegal per il Girl's Empowerment Through Sport 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Continua l'attività filantropica della Venere Nera

Naomi Campbell in Senegal per il Girl's Empowerment - : Fonte foto: Getty imagesNaomi Campbell in Senegal per il Girl's Empowerment 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna La venere nera in una delle sue attività umaniatarie

Naomi Campbell ha paura dei germi ecco cosa ha fatto in aereo : Naomi Campbell ha il terrore dei germi e qualche giorno fa quando la top model ha pubblicato un video in cui, con tanto di guanti e mascherina, ha igienizzato a fondo il suo posto in aereo poco prima di spiccare il volo. Poco importa che fosse in prima classe e che avesse a disposizione ogni comfort: la modella, ha espletato i suoi consueti rituali per ridurre al minimo la possibilità di contagio da parte di germi e batteri e al grido di “Non mi ...

Chiara Ferragni con Naomi Campbell in Making the Cut il talent sulla moda di Amazon Prime Video : Chiara Ferragni sbarca su Amazon Prime Video.L'imprenditrice e influencer, star della rete dove imperversa con le sue foto e le stories su Instagram insieme al marito Fedez e al figlio Leone, sarà giudice di Making the Cut il talent show di moda di Amazon Prime Video in arrivo nel 2020 in tutti i 200 paesi in cui il servizio è attivo.prosegui la letturaChiara Ferragni con Naomi Campbell in Making the Cut il talent sulla moda di Amazon Prime ...

Naomi Campbell ha paura dei germi ecco cosa ha fatto in aereo : Naomi Campbell ha il terrore dei germi e qualche giorno fa quando la top model ha pubblicato un video in cui, con tanto di guanti e mascherina, ha igienizzato a fondo il suo posto in aereo poco prima di spiccare il volo. Poco importa che fosse in prima classe e che avesse a disposizione ogni comfort: la modella, ha espletato i suoi consueti rituali per ridurre al minimo la possibilità di contagio da parte di germi e batteri e al grido di “Non mi ...

Chiara Ferragni affianca Naomi Campbell nella giuria di Making The Cut : Chiara Ferragni Chiara Ferragni come Naomi Campbell. La nota imprenditrice e blogger italiana, che Forbes ha incoronato influencer numero 1 al mondo nella moda, sarà tra i giudici di Making The Cut, la competizione di moda che andrà in onda il prossimo anno in esclusiva su Amazon Prime Video. L’annuncio arriva in concomitanza con le riprese a Tokyo del talent, presentato da Heidi Klum e Tim Gunn, che toccherà alcuni dei luoghi più iconici ...

Naomi Campbell è germofobica! Ecco come si è presentata sull’aereo : Naomi Campbell ha un bel caratterino ma che fosse germofobica come pochi. Fino a qualche giorno fa quando la top model ha pubblicato un video in cui, con tanto di guanti e mascherina, ha igienizzato a fondo il suo posto in aereo poco prima di spiccare il volo. Poco importa che fosse in prima classe e che avesse a disposizione ogni comfort: la modella, ha espletato i suoi consueti rituali per ridurre al minimo la possibilità di contagio da parte ...

E' germofobica! Ecco come vola Naomi Campbell : La fobia dei germi è molto forte per Naomi Campbell, che segue una vera e propria routine prima di prendere un aereo. Nella sua borsa non mancano mai guanti in lattice e salviette igienizzanti per pulire e la mascherina da chirurgo contro i germi in volo. Naomi Campbell ha una vera e propria fobia per i germi ed è stata lei stessa ad ammetterlo, pubblicando un video su YouTube in cui mostra la sua routine in aereo. Una vera e ...